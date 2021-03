5 habitudes pour changer votre vie

L’arrivée de Covid 19 a généré un avant et un après à travers le monde. Désormais, les mesures sanitaires ont commencé à être plus respectées, mais il y a quelque chose qui, au début de la pandémie, a été totalement éclipsé: le bonheur.

Du jour au lendemain, presque sans s’y attendre, des milliers de pays ont commencé à fermer, des emplois sont devenus via les télécommunications et l’éducation a subi un arrêt inimaginable. Mais, tout cela a aussi fait le bonheur chacun de nous est taché par une guerre qui, même un an après son début, semble ne pas avoir de fin.

Nous recommandons cinq habitudes pour être heureux comme Scarlett Johansson. Photo: (Getty)



À tel point qu’à cette occasion, nous choisissons chez Spoiler cinq habitudes qui peuvent nous aider à être plus heureux. Bien que nous n’ayons pas les libertés que nous avions avant la pandémie, il y a toujours un petit pas pour sourire à nouveau.

5 habitudes qui peuvent nous aider à être plus heureux:

1. Soyez reconnaissant:

La gratitude nous permet de voir que notre situation, aussi mauvaise qu’elle soit à nos yeux, est meilleure que celle de nombreuses personnes. La gratitude apporte le bonheur et la science le dit.

Selon une étude du Centre de recherche sur la sensibilisation aux soins de l’UCLA, l’expression de la gratitude modifie la structure moléculaire du cerveau. C’est pourquoi, même si tout semble gris aujourd’hui, il faut toujours se sentir reconnaissant de pouvoir passer à autre chose.

2. Souriez:

Lorsque nous sourions, l’environnement dans lequel vous vous trouvez change immédiatement. Même en parlant au téléphone, l’autre personne peut dire quand de l’autre côté vous avez un visage heureux ou sérieux.

Un vrai sourire, selon certaines études, est plus fort qu’on ne le pense. En fait, l’un des points en sa faveur est qu’il répand le bonheur lorsque vous êtes avec d’autres personnes.

3. Demandez pardon et oubliez la rancune:

À l’ère numérique, il est beaucoup plus facile de traverser la colère: vous supprimez ou bloquez une personne de vos réseaux et le problème est résolu. Mais non, tout n’est pas résolu avec un bouton, car même dans ce cas, la douleur ne disparaît pas.

Il est toujours préférable de s’asseoir et de pouvoir parler à la personne face à face. La colère et le ressentiment ne sont bons pour personne, encore moins pour ceux qui sont offensés et n’expriment pas leurs sentiments.

4. Repos:

C’est littéralement le titre d’un film mettant en vedette Cameron Díaz dans lequel elle échange des maisons avec une femme totalement inconnue qui vit en Angleterre. La décision que prennent les deux personnages est qu’ils ont besoin d’une pause dans leur vie parce que, précisément, ils ne prennent jamais de vacances.

Le repos, autant que cela puisse paraître parfois impossible, est essentiel pour pouvoir exercer dans un travail, dans la famille et dans la vie en général.

5. Poursuivez vos rêves:

Autant que ce soit le dernier point, c’est l’un des plus importants. Le bonheur est souvent apporté par les rêves que l’on a. Par exemple, si vous souhaitez voyager, déménager ou étudier une carrière, vous êtes la seule personne à ne pas pouvoir la faire avancer. Alors faites-vous plaisir car, comme dit le proverbe, «persévérez et vous réussirez».