5 Guys A Week Episode 12 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

La date de sortie de l’épisode 12 de 5 Guys A Week est officiellement connue et, à cause de cela, tous les fans de cette émission sont vraiment très excités par ses prochains épisodes. Pour connaître tous les détails possibles sur la série, les fans la recherchent partout sur Internet. Nous voici maintenant avec un guide séparé pour vous tous. Suivez simplement cet article jusqu’à la fin.

Dans cet article, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 12 de 5 Guys A Week. Vous apprendrez également de nombreux autres détails sur cette série, comme où regarder cette série, la liste des épisodes de la saison en cours, la liste des acteurs et bien plus encore. Alors sans plus tarder, informons-nous de toutes ces choses ci-dessous.

Il s’agit d’une série de télé-réalité britannique et du nom de ses sociétés de production Label1 et Channel 4 Television. Ce spectacle est également connu sous le nom de Пять парней в неделю. Le premier épisode de cette émission est sorti le 10 mars 2020 et après sa sortie, cette émission a réussi à obtenir une grande renommée non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans de nombreux pays différents.

Dans cette série, vous verrez essentiellement Dans une expérience sociale inhabituelle, une femme aventureuse et célibataire invite cinq célibataires éligibles à emménager chez elle en même temps pendant une semaine. Au fur et à mesure que la série avancera, vous la trouverez plus intéressante et vous serez ravi de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 12 de 5 Guys A Week. Vous serez donc ravi d’apprendre que sa date de sortie a été officiellement confirmée.

Date de sortie de l’épisode 12 de 5 mecs par semaine

Si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 12 de 5 Guys A Week. Le nom de l’épisode 12 est Jill et il sortira le 1er septembre 2022. Si vous voulez regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Nous vous recommanderons également à tous de marquer la date afin de ne pas oublier de regarder cet épisode. Après avoir connu sa date de sortie exacte, votre curiosité a encore augmenté.

Liste des épisodes

Miséricorde

Nicolas

Alexis

Joyce

Sidney

Alyssa

Terre de sienne

Rébecca

Érica

Julie

Ashley

Sonali

Michelle

Etta

Jacky

caroline

Betsy

Vinnetta

Où diffuser 5 mecs par semaine ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Lifetime et c’est le réseau officiel de la série. Cependant, vous pouvez diffuser cette série sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme Vudu et Prime Video. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici à tout moment.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 12 de 5 Guys A Week, sa plateforme de streaming, la liste des épisodes et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 12 de 5 Guys A Week, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

