5 grandes séries injustement annulées

Démarrer une série comporte un risque. Soit vous perdez du temps à attendre qu’une production de prémisse intéressante prenne son envol et montre ce qu’elle a tant promis dans ses aperçus, soit vous en devenez complètement accro, souffrant de l’attente d’un an (ou parfois plus) jusqu’à la première Nouveaux épisodes.

Pire encore, c’est le scénario dans lequel, après avoir passé un moment agréable en compagnie d’intrigues intéressantes et de personnages attachants, arrive le mot qui est devenu le cauchemar de tout showrunner passionné: Annulation.

Il y a des séries qui étaient peut-être trop tôt pour leur temps ou dont la chaîne cherchait simplement un moyen de réduire les coûts afin de sauver une production plus importante, alors dans cette liste nous rendons hommage à ces productions qui nous ont captivés et dont nous ne nous avons eu la chance de voir sa conclusion.

1.- Freaks and Geeks (1999-2000)

Paul Feig et Judd Apatow réaliserait l’un des phénomènes télévisuels les plus emblématiques de la télévision qui a été dirigé vers le public adolescent. En une seule saison, ils pourraient englober le véritable réveil de l’adolescent moyen à travers les bizarres et les nerds à l’école.

Divers gangs empruntent un chemin hormonal conduit par les drogues douces, les relations amoureuses et beaucoup de rock and roll dans des actes identifiables pour tous ceux qui ont été jeunes (ou qui traversent le même âge).

2.-Héros (2006-2010)

L’annulation de cette série était un acte imminent, car après deux saisons brillantes, une troisième irrégulière et une quatrième saison complètement décadente, le public y aurait complètement perdu tout intérêt. Cependant, il aurait été intéressant de voir comment les écrivains ont conclu leur histoire.

Une grande mosaïque de personnages est mélangée dans une histoire aux teintes similaires à celles de X Men, dans lequel des gens du monde entier commencent à manifester des capacités surhumaines et une organisation secrète entreprend une chasse sanglante, en même temps qu’un tueur en série commence à voler les capacités d’autres personnes.

3.- Les Borgias (2011-2013)

Drame d’époque créé par le cinéaste Neil Jordan s’inspirant d’un roman historique de Mario puzzo dans lequel un jeu de pouvoir dangereux est raconté dans le Vatican 16e siècle.

Lors du déclenchement de la Renaissance italienne, nous rencontrerons le Borgia, la soi-disant «première grande famille criminelle» dans son ascension au pouvoir. Fers Jeremy récompense l’une des meilleures performances de sa carrière en tant que Rodrigo Borgia, connu sur le trône papal comme Alexandre VI. La troisième saison laisserait une fin trop ouverte dont ses fans n’ont pas réussi à se remettre.

4.-Utopie (2013-2014)

Au même titre que son remake américain, la série Denis Kelly il serait annulé après seulement deux saisons. Beaucoup affirment que cela était dû à son lourd fardeau de violence et que de nombreux secteurs de la population britannique ont pris son complot de complot comme une excuse au mouvement anti-vaccination.

5.-Pousser les marguerites (2007-2008)

« Hannibal« N’est-ce pas la seule production de Bryan plus complet être injustement annulé. Avec un ton optimiste dont l’esthétique rappelle beaucoup «Gros poisson » de Tim Burton, La série soulève une question intéressante: pouvez-vous aimer quelqu’un sans le toucher?

Ned Il est propriétaire d’un pâtissier avec une capacité particulière, en touchant les morts, il peut les ramener à la vie, mais ils mourront à nouveau s’il les touche à nouveau. Utilisez ce cadeau en collaboration avec un détective privé pour résoudre des meurtres et récupérer la récompense.

Cependant, en apprenant la mort de son ancien amour d’enfance, il décide de la faire revivre. Tous deux entreront en relation tout en résolvant ensemble les crimes qui croisent leur chemin, à la recherche du meilleur moyen de continuer leur romance sans jamais se toucher.