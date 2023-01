5 fonctions WhatsApp que nous aimerions voir en 2023

Ceci est notre lettre de souhaits pour WhatsApp, une plateforme de messagerie que nous aimerions encore plus si elle implémentait ces fonctionnalités.

Il y a certaines fonctions que nous aimerions que WhatsApp implémente en 2023.

WhatsApp est une plateforme de messagerie instantanée qui a un taux de sortie incessant de fonctionnalités. Chaque semaine, nous voyons arriver de nouveaux outils au service, comme un nouveau bouton pour faciliter le blocage des personnes. Malgré l’arrivée constante de nouvelles fonctionnalités, il y a encore quelques changements que nous aimerions voir. Chez Andro4all, nous avons notre propre lettre de souhaits avec 5 fonctions que nous aimerions voir dans WhatsApp en 2023.

La plateforme de messagerie s’est améliorée ces dernières années, on ne peut le nier. Il a accru son souci de la sécurité et de la confidentialité des utilisateurs avec des outils tels que des messages et des photos qui disparaissent automatiquement, en plus d’ajouter d’autres améliorations qui offrent une expérience plus avancée. Mais nous avons tous nos demandes et suggestions, et ce sont les nôtres pour la nouvelle année.

Chats privés qui ne s’ouvrent qu’avec un code PIN

WhatsApp nous permet de masquer les discussions en les envoyant dans le dossier d’archives, mais toute personne ayant accès à notre mobile peut les voir si elle entre dans cette section. Par conséquent, d’ici 2023, nous demandons à WhatsApp de ajouter des conversations privées qui ne peut être que accès à l’aide d’un code PIN secret. Cette fonction est disponible dans l’application Viber et, honnêtement, nous pensons que c’est un succès.

À certaines occasions, nous voulons discuter calmement sur WhatsApp, en étant sûr que personne d’autre ne pourra voir le contenu du chat. Cependant, comme nous le disons, toute personne qui prend notre téléphone déverrouillé ou notre ordinateur avec WhatsApp Web peut lire tous les messages.

Avec ces chats privés que nous voulons voir sur WhatsApp, nous pourrions définir une conversation comme masquée et envoyez-le comme ceci dans un dossier WhatsApp qui ne peut être déverrouillé qu’avec un code PIN ou un mot de passe que nous choisirions nous-mêmes. Si la plate-forme souhaite améliorer la confidentialité de ses utilisateurs, cela serait utile.

Suppression des messages sans trace

Si vous suivez l’actualité de WhatsApp, vous saurez qu’en 2022, le service a mis en place un changement très, très intéressant. Et c’est que WhatsApp ne notifie plus les autres personnes lorsque vous quittez un groupe. Attention, cela ne veut pas dire que les participants ne seront jamais informés de votre départ, ils pourront le voir s’ils saisissent les informations des membres du groupe de discussion. Cependant, ce changement facilite la tâche des ton abandon est plus discret qu’auparavant.

Eh bien, à partir d’ici, nous demandons aux responsables de WhatsApp de faire de même avec la suppression des messagesC’est ne pas le notifier dans la conversation. Il est vrai qu’il est très utile de pouvoir supprimer des messages dans WhatsApp, mais l’expérience est ternie lorsque l’avis apparaît que nous avons supprimé le message. Oui, le destinataire ne peut pas voir le contenu, mais il sait que nous lui avons envoyé quelque chose qu’il ne devrait pas voir.

Rechercher des messages par date

Il existe différentes méthodes pour rechercher des messages sur WhatsApp, mais celle qui nous permet de le faire pour une date précise n’est pas encore disponible. Parfois, nous ne connaissons pas le contenu du message que nous voulons trouver, mais nous savons quel jour nous l’avons envoyé. WhatsApp teste la fonction de recherche de messages par date depuis des annéesmais n’a pas encore décidé de le publier pour tous ses utilisateurs.

C’est pourquoi en 2023 nous demandons qu’une fois pour toutes, WhatsApp intègre la recherche de contenu par date. De cette façon, nous pouvons accéder un calendrier dans lequel nous sélectionnons un jour précis pour nous montrer tous les messages envoyés à cette date. C’est une méthode plus facile et plus rapidecar cela nous évite d’avoir à parcourir toute la conversation jusqu’à ce que nous atteignions le jour exact que nous voulons rechercher.

Modification des messages envoyés

Comme Twitter, nous demandons à WhatsApp de nous permet de modifier les messages déjà envoyés. Vous avez sûrement déjà fait une erreur lors de la rédaction d’un message, vous obligeant à le supprimer pour le réécrire ou à spécifier l’erreur dans un nouveau message. Pour cette raison, l’un de nos souhaits pour 2023 est que la plateforme de messagerie ajoute la possibilité de modifier facilement les messages.

Ce ne serait rien d’innovant en termes d’applications de messagerie, puisque c’est une fonction qui Il est déjà disponible sur d’autres services tels que Telegram. Heureusement, il semble que WhatsApp développe déjà cet outil d’édition et nous pourrons profitez-en tous les utilisateurs tout au long de la nouvelle année.

appels vidéo plus avancés

Les appels vidéo WhatsApp fonctionnent bien, ils prennent même déjà en charge jusqu’à 32 participants simultanément. Cela n’empêche pas restez assez simple en termes de fonctionstout ce que nous pouvons faire est de créer et de partager des liens d’appel ou de rejoindre la conversation à tout moment, pas au moment où elle commence.

Si WhatsApp veut concurrencer face à face les applications d’appel vidéo telles que Zoom, il doit mettre ses batteries en 2023. À partir de là, nous vous suggérons de nous autoriser partager notre écran mobile pour que les autres participants voient le contenu, planifier des appels vidéo à une date et une heure précises et même la possibilité de enregistrer des appels vidéo.

Ces 5 idées ne sont que des propositions qui nous sont venues à l’esprit et qu’on aimerait voir sur WhatsApp, mais la réalité est différente et peut-être que la plateforme n’ajoutera jamais rien de similaire. Pour l’instant, il faut se contenter tirer le meilleur parti des fonctionnalités disponibles et ceux qui arriveront en toute sécurité dans les mois à venir, comme le bouton de verrouillage que nous avons mentionné au début.

