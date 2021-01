5 fonctions que WhatsApp lancera en 2021 et qui changeront votre relation avec l’application

WhatsApp ne s’est pas arrêté en 2020, se rapprochant finalement dangereusement de Telegram et d’autres concurrents, bien qu’il ait encore un moyen et que Facebook prépare déjà (probablement) toutes ces nouvelles pour 2021.

2020 n’a pas été une année de transition depuis WhatsApp, et est-ce que le service de messagerie Facebook s’est permis d’accélérer le rythme des améliorations et des nouvelles pour se rapprocher de plus en plus de Telegram, Signal et du reste de leurs grands concurrents, qui ont toujours hanté le trône des services de messagerie instantanée mobiles.

Nous avons vu ces derniers mois comment des fonctionnalités importantes telles que les codes QR, le silence perpétuel des groupes ou des conversations ou des appels vidéo de jusqu’à 8 personnes, sont venues à WhatsApp, bien que toujours on ne voit pas d’horizon où WhatsApp est multi-appareil comme promis ou où la gestion de l’espace mémoire est plus efficace et plus contrôlable par les utilisateurs, pour ne mettre que deux exemples de demandes historiques aux développeurs Facebook.

Dans tous les cas, il existe déjà des listes d’actualités que nous verrons sur WhatsApp en 2021, et ici nous allons essayer de les collecter également, grâce à de nombreuses sources déjà d’innombrables rumeurs ou codes déjà mis en œuvre sur les versions ‘Bêta’ du service, que sont les 5 meilleures fonctionnalités que WhatsApp devrait sortir en 2021 et cela changera la façon dont nous interagissons avec la messagerie instantanée.

Voici les 5 nouveautés que WhatsApp devrait présenter en 2021

1. Un service multi-appareils comme il se doit déjà

Ils nous ont promis tant de fois que nous ne savons plus s’il faut y croire, mais la vérité est que ce cours, nous devrions enfin recevoir la fonctionnalité multi-appareils tant attendue de WhatsApp, ce qui nous permettrait d’utiliser jusqu’à quatre smartphones, PC ou tablettes simultanément et sans complications majeures.

Nous savons que est en développement, puisque la fonctionnalité actuelle de WhatsApp Web est limitée, mais pour l’instant nous n’avons reçu que des promesses cela en 2021 aurait finalement dû se réaliser.

2. Passer des appels depuis WhatsApp Web ou depuis le bureau

Il a également été demandé pour l’actif et le passif, et le développement de fonctionnalités multi-appareils devrait nous apporter des appels et des appels vidéo à partir des applications Web et de bureau WhatsApp avant, de la même manière qu’ils fonctionnent maintenant sur le smartphone.

En fait, cette fonctionnalité est répandue J’aurais d’abord besoin d’un mobile avec une connexion Internet, de la même manière que le fonctionnement actuel de WhatsApp Web, mais lorsque le service est multi-appareil, il est normal qu’il fonctionne avec le mobile même éteint.

3. Enregistrer l’option pour lire plus tard

Une autre nouveauté à venir est l’extension de la fonction d’archivage des chats, qui devrait nous permettre enregistrer des conversations ou des messages dans ‘lire plus tard’ incorporant beaucoup plus d’options comme la sélection multiple pour l’archivage et la désarchivage, l’édition pour personnaliser la configuration de cette section ou un ‘mode vacances’ cela vous permettra d’enregistrer des messages en masse.

4. Possibilité de rejoindre les appels de groupe manqués

Cette nouveauté semble proche et permettrait aux utilisateurs de WhatsApp de rejoindre les appels de groupe auxquels ils ont été invités après le début de cette réunion, quelque chose qui jusqu’à présent était impossible.

En fait, c’est que si vous manquez un appel de groupe et que vous souhaitez y accéder, l’appel doit être complètement redémarré pour inclure d’autres participants, une opération dont il est clair que ce n’est pas la plus opérationnelle ni la plus simple au monde.

5. Vidéos muettes

Un autre de ces défauts inexplicables est que WhatsApp ne vous permet pas de désactiver les vidéos lors de leur envoi ni pendant que nous les chargeons comme un nouvel état, Facebook travaille donc depuis longtemps pour nous offrir cette option presque indispensable.

Il est toujours en cours de développement, mais son fonctionnement a déjà été décrit par WaBetaInfo avec une icône de haut-parleur visible sur le côté gauche, ainsi que la longueur et les détails de la taille de la vidéo que nous voulons partager, donc pour le faire taire, il vous suffit d’appuyer sur cette icône.

Depuis Facebook, ils ont toujours travaillé lentement mais sûrement, nous devrons donc entraîner notre patience

Il y a encore d’autres promesses en cours, comme ce gestionnaire de fichiers multimédia qui nous permettrait de contrôler les fichiers que nous téléchargeons et de les supprimer facilement, en plus des options qui seront mises en œuvre sur certains marchés comme la vente d’assurance maladie et de micro-pensions en Inde, à travers des liens avec des sociétés spécialisées dans les services financiers.

Nous savons également que Facebook travaille sur les actualités pour WhatsApp Business avec lesquelles mieux monétiser le service, bien que dans tous les cas, la seule chose sur laquelle nous soyons clairs est que WhatsApp est en passe d’approcher Telegram et d’autres options, développant toujours lentement mais sûrement toutes ses nouveautés … Il n’y a pas d’autre choix que d’attendre et d’être attentif!

