5 fonctions de l’application Mi DGT que la plupart des utilisateurs ignorent

L’application Mi DGT sur un mobile Android

Aujourd’hui, vous pouvez quitter la maison sans portefeuille sans vous inquiéter, car avec votre mobile, vous pouvez payez dans n’importe quel établissement et emportez toutes sortes de cartes de fidélité dans une seule application. Mais ce n’est pas tout car vous pouvez également passer votre permis de conduire sur votre smartphone Android grâce à l’application My DGT.

Mais cette application récente vous aide non seulement à toujours avoir votre permis de conduire à portée de main et, pour cette raison, nous allons détailler aujourd’hui les 5 fonctions de My DGT que vous devez connaître pour en tirer le maximum.

C’est tout ce que vous pouvez faire avec l’application MI DGT

Une fois que vous avez accédé à l’application My DGT à l’aide d’un code PIN ou d’un certificat permanent, vous verrez la photo de votre permis de conduire, un bouton pour visualiser en format numérique, les points que vous avez sur la carte et le modèle et la plaque d’immatriculation du véhicule que vous avez à votre nom.

Mais si vous touchez le bouton avec l’icône des trois bandes horizontales qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’application, vous pourrez afficher un menu avec une série de fonctions vraiment intéressantesque nous détaillerons ci-dessous.

Accéder aux informations de votre véhicule

L’application Mi DGT vous permet de consulter les informations de tous les véhicules que vous avez à votre nom et y accéder est aussi simple que de cliquer sur le bouton de menu qui apparaît en haut à gauche et de cliquer sur la section mes véhicules.

En entrant dans cette section, vous verrez la plaque d’immatriculation de votre voiture en grand en hautune étiquette avec le type de certificat d’immatriculation et deux boutons pour afficher à la fois ledit permis et les données techniques du véhicule.

Mais ce n’est pas tout, car juste en dessous de ces boutons, vous avez quatre blocs informatifs avec des informations sur votre voiture telles que les données techniques de votre véhicule et la date d’immatriculation, l’ITV, l’assurance de votre voiture et les données du propriétaire de la même.

Payez vos amendes impayées

L’un des principaux avantages de l’application Mi DGT est qu’elle vous permet de vérifiez si vous avez des amendes en attente et si oui, payez-les directement depuis votre mobile.

Pour ce faire, cliquez sur l’option mes amendes et vérifiez que dans l’onglet Pente Vous ne voyez aucune sanction de paiement en attente. De plus, à partir de cette section, vous pouvez également payer les amendes dont vous savez qu’elles ont été imposées, mais qui n’apparaissent toujours pas dans l’application, en appuyant sur le bouton bleu avec le titre Mon billet n’est toujours pas arrivé qui se trouve en bas.

Effectuer toutes sortes de démarches auprès de la DGT

L’application My DGT vous permet également d’effectuer toutes sortes de démarches auprès de la Direction Générale de la Circulation telles que ajouter un nouveau conducteur régulierdemander des duplicata du permis de circulation et du certificat de l’ITV passé en payant sa taxe correspondante et payer les frais de circulation sans avoir à se rendre dans un bureau de la DGT.

Voir le résultat du test de conduite

Si vous êtes encore en train d’obtenir votre permis de conduire, l’application My DGT vous sera également utile, puisque vous pourrez y consulter votre note d’examen de conduite. Ainsi, pour vérifier si vous avez réussi, il vous suffit d’entrer dans la section notes d’examenentrez le type de permis de conduire et sa date et cliquez sur le bouton Chercher.

Comment vérifier et payer les amendes depuis votre mobile

Demander un rendez-vous aux bureaux de la DGT

Enfin, si vous devez effectuer une démarche dans un bureau de la Direction Générale de la Circulation, l’application Ma DGT vous permet également de demander facilement un rendez-vous en entrant dans la rubrique Sur rendez-vous et en cliquant sur le bouton Demander un rendez-vous.

