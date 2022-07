5 fonctionnalités Android 13 peu connues mais extrêmement utiles

Android 13 arrivera bientôt sur les premiers mobiles, et ce sont les premières fonctionnalités que vous devriez essayer dès qu’il sera disponible

L’arrivée de androïde 13 se rapproche. La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation sera prête entre août et septembre de cette année 2022, et son lancement sur les premiers téléphones mobiles n’est qu’à quelques semaines du démarrage.

Nous sommes depuis un moment tester Android 13 sur nos appareils, et analysant tous les changements et nouveautés qu’il apporte par rapport à Android 12. Et aujourd’hui, nous allons vous montrer quelques-uns des Fonctionnalités Android 13 qui, bien qu’elles soient passées inaperçues, sont très utile et vous devriez certainement les essayer dès l’arrivée d’Android 13 sur votre mobile.

Lecteur de code QR dans le panneau des paramètres rapides

Android 13 inclut accès direct à un lecteur de code QR depuis le panneau de notification. Bien que de nombreux mobiles incluent des applications spécifiques pour lire les codes QR, ou leur permettent de le faire via l’appareil photo, Google a décidé d’intégrer cet utilitaire dans le panneau de configuration rapide du système.

Menu des applications actives

Faites-vous partie de ceux qui ferment les applications ouvertes en arrière-plan pour économiser la batterie ? À son époque, nous avons déjà expliqué pourquoi le faire n’était pas une bonne idée, à moins d’avoir la preuve que l’une des applications a été « suspendue » et que l’un de ses processus consomme plus d’énergie que la normale.

Dans Android 13, c’est plus facile que jamais savoir quelles applications s’exécutent en arrière-plan. Il vous suffit d’afficher le menu des paramètres rapides et d’accéder à la nouvelle section « applications actives ». De là on peut voir quelles applications sont en cours d’exécutionet fermez-les si nécessaire.

Démarrage rapide de la lampe de poche

La appuyez deux fois sur le dos du téléphone a été publié avec la version précédente d’Android. Cependant, avec cette mise à jour, Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité très utile, qui permet allumer ou éteindre la lampe de poche d’un double tapotement rapide à l’arrière du téléphone.

Modification du texte dans le presse-papiers

Android 13 introduit un grand lifting du presse-papiers natifdonnant la possibilité de modifier le texte qui y est enregistré juste après l’avoir copié. Faut juste touchez l’indicateur qui apparaîtra en bas à gauche de l’écran lors de la copie d’un texte, et un menu d’édition de texte à partir duquel apporter toute modification que l’utilisateur jugera appropriée.

Contrôlez les appareils de votre maison sans déverrouiller votre téléphone

Dans Android 13, la possibilité de contrôler les appareils de notre maison connectée directement depuis l’écran de verrouillage est incluse, sans avoir besoin de déverrouiller le mobile.

Pour ce faire, oui, vous devez d’abord activer l’option « Contrôle avec l’appareil verrouillé » dans les paramètres système, au sein de la section « Écran / Écran de verrouillage ».

