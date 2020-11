5 fois nous nous sommes pâmés sur les membres de GOT7, les idoles les plus douces de la K-Pop

le GOT7 les membres sont appréciés pour beaucoup de choses, comme leurs talents incroyables et leurs personnalités humoristiques. Cependant, ce qui pourrait toucher le plus le cœur des fans, c’est leur cœur incroyablement gentil. Au fil des ans, il y a eu de nombreux moments où les membres du GOT7 ont montré leurs aimables personnalités. Voici 5 de ces moments.

1. BamBam défendant Lisa de BLACKPINK

Lisa de BLACKPINK a reçu des commentaires blessants d’internautes malveillants concernant sa tenue de la part du 33e Golden Disk Awards. Non seulement cela, mais certains de ces internautes malveillants ont laissé des commentaires disant que Lisa était une femme thaïlandaise moyenne qui avait l’air attirante à cause du maquillage coréen.

De nombreuses personnes sont venues défendre Lisa contre ces internautes malveillants, l’un d’entre eux étant BamBam de GOT7. BamBam a expliqué comment il avait contacté Lisa pour s’assurer qu’elle allait bien et a assuré à tout le monde que Lisa allait bien.

Oui, j’ai entendu la nouvelle! En fait, je suis une amie de Lisa donc je l’ai déjà contactée pour lui apporter mon soutien. En fait, ce problème n’est pas un gros problème car il ne provient que de quelques personnes, tout comme 10 personnes, donc cela n’aura pas d’impact sur Lisa. Parce qu’elle a plus de gens qui l’aiment et la soutiennent. Je connais Lisa depuis avant mes débuts donc je la connais bien. Elle a un bon cœur, est gaie et a une bonne attitude Même si certaines personnes ne l’ont pas encore remarqué, le temps prouvera son bon cœur et sa nature. Lisa connaît tout l’amour et le soutien, elle m’a demandé de dire ça à ses fans, si j’avais une chance. Elle voulait dire merci pour tout l’amour et le soutien. – BamBam

2. Jinyoung aide Irene de Red Velvet

Pendant le Festival de la chanson KBS 2019 (Gayo Daechukje), Irene de Red Velvet a été vue en train de réparer sa robe, mais les caméras étaient toujours concentrées sur elle. Jinyoung de GOT7 a décidé de se positionner entre Irene et les caméras afin qu’elle puisse réparer sa robe.

3. La réponse de GOT7 lors de la confrontation avec BTS

Quand GOT7 était sur le tapis rouge du 2019 MAMAN, ils étaient interviewés par un journaliste de AP (The Associated Press) et s’est vu poser une question que de nombreux fans jugeaient inappropriée. Au cours de l’interview, GOT7 a déclaré qu’ils voulaient devenir le plus grand groupe de l’histoire, et le journaliste leur a alors demandé: «So, vous voulez battre BTS?«

Les membres ont immédiatement répondu en disant qu’ils étaient amis avec BTS et qu’il n’y avait pas de concurrence en K-Pop.

Non Non Non Non. Nous sommes amis. – BamBam

Il n’y a pas de concurrence. C’est tout de l’amour et du soutien dans K-Pop. – Jackson

4. Jackson louant BTS et RM

Lorsque Jackson de GOT7 est venu sur le Spectacle de Zach Sang, il a parlé de son amitié avec RM de BTS, ainsi que des réalisations de BTS. Jackson a félicité BTS pour son éthique de travail et a beaucoup félicité RM pour ses compétences en leadership.

Ils travaillent vraiment dur, et RM est vraiment très travailleur. Et il a beaucoup de pression, parce qu’il est le chef du groupe. À cause de sa personnalité, j’ai l’impression que tout ce qu’il fait, ou qu’ils font, ça me semble juste. Ouais. Je dirai qu’ils sont très talentueux et qu’ils pensent à l’avance, une longueur d’avance. Très bonne stratégie sur tout. – Jackson

5. BamBam mettant fin à tous les fanwars

Lors d’un entretien avec Panneau d’affichage, GOT7 a été invité à donner son avis sur la K-Pop influençant le monde, et BamBam a donné une réponse qui a mis fin à tous les fanwars.

Vous savez que nous faisons beaucoup d’arènes, non? Dans certains endroits, nous sommes le premier groupe K-Pop à pouvoir y jouer et ils sont vendus, et c’est un honneur. En tant qu’artiste K-Pop, j’ai l’impression qu’un autre groupe peut aussi tirer de nous de l’énergie. K-Pop n’est pas que des potins – nous sommes tous de la famille. Comme d’autres groupes, même si nous sommes issus d’entreprises différentes. Nous pouvons donc tous agrandir la K-Pop pour qu’un autre groupe puisse venir jouer ici aussi. – BamBam