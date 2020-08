5 fois le nouveau chef de la Lib Dem s’est battu pour les homosexuels

Ed Davey réagit après avoir été élu à la tête des libéraux démocrates le 27 août 2020 (Stefan Rousseau – Pool / Getty Images)

Ed Davey, un législateur pragmatiste qui a fermement placé les droits des trans dans le cadre de sa campagne, a été nommé le nouveau chef des libéraux démocrates.

Un économiste modéré expérimenté et ancien, Davey, 54 ans, a assuré la direction de la Lib Dem avec un total de 42 756 voix, soit près du double de celui de son adversaire, la députée pansexuelle Layla Moran.

Il a été félicité par le groupe d’égalité LGBT + Lib Dems, qui a déclaré RoseActualités: «Notre parti a beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance des membres LGBT +, des électeurs et du grand public.

«De nombreux membres LGBT + ont eu le sentiment de ne pas être écoutés par la direction du parti récemment, et nous voulons y remédier.

«Nous espérons qu’Ed partage cet objectif, et nous sommes impatients de le rencontrer et de travailler avec lui et l’ensemble du parti pour y parvenir.»

La voix de Davey deviendra une voix importante dans la lutte en cours pour l’égalité LGBT + – en particulier pour les droits des trans. Voici cinq fois où il s’est montré un allié de la communauté.

1. Ed Davey a présenté la clause abrogeant l’article 28.

Davey, qui est le leader par intérim depuis décembre dernier, prend les rênes à un moment tumultueux pour les droits LGBT +, mais a une solide expérience en matière de promotion de l’égalité – y compris un rôle central dans la fin de la section 28.

En 2003, Davey a introduit la clause qui a conduit à l’abrogation de la législation vilipendée. Il a dit RoseActualités en novembre 2019, 16 ans après la suppression définitive de l’article 28: «Je suis fier d’avoir proposé la clause qui a aboli l’article 28 une fois pour toutes. Mais il nous reste encore beaucoup à faire.

«Des droits des trans à la lutte contre la discrimination persistante à laquelle est confrontée la communauté LGBT +: le combat est loin d’être terminé.»

2. Le nouveau chef des Lib Dem a défendu les droits des trans tout au long de sa campagne.

La lutte pour l’égalité des trans en 2020 a été réduite par les législateurs conservateurs et les groupes de pression anti-trans vicieux dans un champ de bataille pincé qui, selon les principaux défenseurs des droits de l’homme, nuit à la société.

Les rumeurs montent que le gouvernement conservateur envisage d’abandonner les réformes qui changent la vie de la loi sur la reconnaissance du genre (GRA) tout en s’effondrant dans un sévère recul des droits par rapport à l’article 28 par certains militants.

Davey a cherché tout au long de sa candidature à la direction de positionner les Lib Dems comme le parti des droits des trans. Contrairement au parti travailliste, dont les dirigeants, disent les critiques, s’engagent souvent dans le jujitsu logistique pour éviter de faire des déclarations fermes, Davey a clairement exprimé son point de vue.

«Les droits des trans sont des droits de l’homme», a-t-il tweeté en juin, exhortant les partisans à écrire à leur député pour exiger une réforme du GRA.

Les droits des trans sont des droits de l’homme. Face au sectarisme et à la désinformation, il est essentiel que les députés s’engagent en faveur de l’égalité. Une étape clé sera la réforme de la loi sur la reconnaissance du genre. Écrivez à votre député en utilisant @stonewalluklien ci-dessous pour leur dire de soutenir la communauté trans et la réforme du dos https://t.co/wPQD185wqh – Ed Davey MP 🔶🇪🇺 (@EdwardJDavey) 26 juin 2019

Aujourd’hui, nous célébrons les communautés trans et non binaires, réfléchissons à la nécessité de progresser et déclarons que #TransRights sont #Droits humains je connais #CoronaCrisis domine la pensée des gens, mais en tant que société, nous devons maintenir nos valeurs, alors rejoignez-moi pour célébrer # TDOV2020 pic.twitter.com/BA2cOs9QY7 – Ed Davey MP 🔶🇪🇺 (@EdwardJDavey) 31 mars 2020

3. Il croit en l’auto-identification des personnes trans.

Le nouveau chef de la Lib Dem a élargi sa position tout en parlant à LBC en août, exprimant catégoriquement son soutien en faveur de l’auto-identification.

«Une femme est définie par l’individu», a déclaré Davey.

«Si une personne croit être une femme, une femme trans est une femme, c’est mon avis, c’est le point de vue du parti et c’est le point de vue de beaucoup d’autres personnes.

«Nous avons eu le même argument lorsque les libéraux démocrates faisaient pression et plaidaient pour une législation sur le mariage homosexuel.

«Donner des droits aux femmes et aux hommes trans et les protéger ne porte pas atteinte aux droits des autres.»

4. Le nouveau leader libéral démocrate a appelé à une meilleure représentation LGBT + des enfants.

Pour marquer le Mois de la fierté 2019, Davey a écrit au directeur général de la BBC, Tony Hall, pour exiger une meilleure représentation des personnes LGBT + dans les programmes pour enfants.

«Les manifestations contre l’égalité à Birmingham ont mis en évidence la nécessité pour les jeunes d’être informés sur la diversité des familles et des relations dans notre société, d’une manière adaptée à leur âge», a-t-il écrit.

«Je pense que nous devrions voir plus de personnages LGBT + à la télévision, y compris dans certaines des émissions les plus populaires. La BBC peut être un pionnier dans ce domaine, en veillant à ce que les enfants plus jeunes comprennent l’égalité et la tolérance. »

5. Ed Davey a un dossier de vote des droits LGBT + impeccable.

Le record de vote d’Ed Davey montre qu’il a toujours soutenu les droits LGBT +.

Au tout début de sa carrière d’homme politique, qui a duré plusieurs décennies, il s’est rapidement imposé comme un allié. En 1998, un an après sa première élection, il a voté pour réduire l’âge du consentement pour les hommes gais de 18 à 16 ans.

Davey a voté oui pour donner aux couples de même sexe le droit d’adopter et de consacrer l’égalité du mariage en Angleterre et au Pays de Galles, et plus tard en Irlande du Nord. Il a également voté en faveur des réglementations anti-discrimination accordées par la loi sur l’égalité, le fondement de la protection LGBT + dans diverses sphères de la société.