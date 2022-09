5 films sur Jeffrey Dahmer, le « Milwaukee Butcher »

Depuis la première de « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer » ( » Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer « ) sur netflixle 21 septembre 2022, le drame policier biographique créé par Ryan Murphy (« American Horror Story ») et Ian Brennan (« The Politician ») s’est positionné à la première place du Top 10 des séries les plus populaires sur la plateforme de streaming .

Dans ses dix épisodes, la fiction suit les crimes de l’un des tueurs en série les plus notoires et infâmes des États-Unis. Il s’agit de « Le cannibale de Milwaukee», « Le boucher de Milwaukee » ou « Le monstre de Milwaukee »responsable de la mort et de la mutilation de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Même si l’histoire de jeffrey dahmerla série Netflix il se concentre sur les différentes perspectives des diverses victimes.

Ensuite, Quels sont les cinq films qui ont raconté la vie du « Milwaukee Butcher » avant la série »Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer” ?

Evan Peters joue le « Milwaukee Butcher » dans la série « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo. Netflix)

LES AUTRES FILMS SUR JEFFREY DAHMER

1. La vie secrète : Jeffrey Dahmer

Réalisation : David R. Bowen

Année : 1993

Acteur qui joue Jeffrey Dahmer : Carl Crew

Synopsis : « La vie secrète : Jeffrey Dahmer» est un récit de première main du style de vie de Dahmer en tant que tueur en série. Quand il a finalement été attrapé, il a été révélé que son appartement était une chambre des horreurs, où il torturait à mort ses jeunes victimes.

2. Dahmer, le boucher de Milwaukee

Réalisateur : David Jacobson

Année 2002

Acteur qui joue Jeffrey Dahmer : Jeremy Renner

Synopsis : « Avant son arrestation et sa condamnation pour meurtre en série, à Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Dahmer (Jeremy Renner), ouvrier d’une chocolaterie, traque de jeunes hommes dans des jouets sexuels humains inconscients (et finalement morts).”.

3. Élever Jeffrey Dahmer

Réalisateur : Rich Ambler

Année : 2006

Acteur qui joue Jeffrey Dahmer : Rusty Sneary

Synopsis : « Élever Jeffrey Dahmer» explore l’enfance de Jeffrey Dahmer (Rusty Sneary) et sa relation avec son père, Lionel (Scott Cordes), le tout lors d’un procès fin 1991.

4. Dahmervs. gacy

Adresse : Ford Austin

Année 2010

Acteur qui joue Jeffrey Dahmer : Ford Austin

Synopsis : « Un laboratoire gouvernemental secret dirigé par le Dr Stravinsky a tenté de créer l’assassin ultime en utilisant l’ADN d’assassins infâmes tels que Jeffrey Dahmer et John Wayne Gacy, mais il y a un gros problème : ils se sont échappés. Un chaos sanglant se répand à travers les États-Unis alors que les tueurs déclenchent la dernière série de meurtres.”.

5. Mon ami Dahmer