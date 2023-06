5 films similaires à MA FAUTE à voir sur PRIME VIDEO

Samsung Galaxy A23 (5G) 64G, Blanc, débloqué - Neuf

Plus de temps à perdre, passez à la vitesse supérieure avec la 5G avec le Galaxy A23 5G La nouvelle génération de réseau mobile donne du peps à votre quotidien ! Avec le Galaxy A23 5G, passez à la vitesse supérieure. Regardez des vidéos en direct en haute définition, jouez en ligne et partagez des fichiers instantanément. Des performances remarquables Le Galaxy A23 5G allie un processeur Snapdragon avec une mémoire vive de 4 Go de RAM pour des performances rapides et efficaces. Profitez de 64 Go de stockage interne ou ajoutez encore plus d'espace avec une carte microSD pouvant atteindre jusqu'à 1 To. Une grande fluidité Vivez une expérience immersive à travers l'écran Infinity-V de 6,6 pouce et une résolution Full HD+. Son taux de rafraichissement 120Hz deux fois supérieur à celui d?un smartphone standard. Ainsi, vous pouvez profiter au maximum de vos séries et films préférés, jouer à des jeux vidéos ou faire défiler les contenus de vos réseaux sociaux. Un design remarquablement simple Le design du Galaxy A23 5G présente un fini mat gracieux enveloppant le quadruple capteur photo. Un look épuré et iconique. Disponible en noir, blanc et bleu clair, choissisez la couleur qui vous correspond le mieux. Quadruple capteur photo pour photographier chaque moment avec polyvalence Le quadruple capteur photo du Galaxy A23 5G combine haute résolution et stabilité avec son capteur principal 50MP OIS pour des images nettes même en mouvement. Capturez des photos à la hauteur de votre vision avec l'Ultra Grand Angle et des portraits éblouissants dignes d'un studio à travers le capteur Portrait, sans jamais manquer un seul détail grâce au capteur Macro. Devenez cinéaste le temps d'une vidéo Remportez le prix du meilleur réalisateur en tournant vos meilleurs films avec le Galaxy A23 5G. Doté de la stabilisation optique (OIS) associée à l'Intelligence Artificielle, vos vidéos sont stables en toute circonstance, avec des images lumineuses, fluides et détaillées même dans la pénombre. Il ne vous reste plus qu'à écrire votre scénario ! Des photos à la hauteur de votre vision Photographiez entièrement ce que vous contemplez grâce à la caméra Ultra Grand Angle 5MP qui capture des clichés à 123 degrés, pour des photos encore plus grandioses et riches en détails. Souriez, vous êtes sous les projecteurs Capturez des portraits dignes d'un studio avec le capteur Portrait 2MP. L?association des capteurs Grand Angle et Portrait permet d?obtenir un flou d?arrière plan optimal pouvant être ajusté, pour donner encore plus de profondeur à vos portraits. Vos plus beaux selfies Grâce au capteur frontal 8MP du Galaxy A23 5G ainsi que le flou d'arrière-plan, faites des selfies époustouflants qui vous mettront en valeur. A vous les Like et les partages ! Ne courez plus après le temps Parce-que vos vies sont bien remplies, le Galaxy A23 5G dispose d'une batterie de 5000 mAh (typique), idéale pour profiter de chaque moment de votre quotidien pendant des heures. Accédez au podium avec le...