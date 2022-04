5 films recommandés à regarder en famille ce week-end sur Disney+

Partager

Ce sont les meilleurs films originaux Disney + à regarder en famille ce week-end.

Si vous avez Disney+ et que vous aimez profiter d’un bon film en famille le week-end, mais que vous ne savez pas lequel choisir parmi le vaste catalogue de la plateforme de streaming, nous sommes là pour vous donner un câble car, ci-dessous, nous allons recommander 5 films Disney + originaux à regarder ce week-end.

Si vous voulez profiter à la fois de ces films et d'autres vraiment divertissants, n'oubliez pas de vous abonner à Disney+ si vous ne l'avez pas déjà fait.

5 films Disney + exclusifs parfaits pour le visionnage en famille ce week-end

Si vous ne savez pas quel film regarder ce week-end avec votre femme et vos enfants, ne vous inquiétez pas car aujourd’hui nous venons vous recommander 5 films d’animation parfaits à apprécier en famille:

Rapporter

Charme

L’âge de glace : les aventures de Buck

Lucas

Âme

Rapporter

Rouge est le dernier film de Disney Pixar, il a été présenté en première sur Disney+ le mois dernier et nous raconte l’histoire de Mei Lee, une jeune fille de 13 ans qui doit faire face à son adolescence et à un curieux héritage génétique qui la pousse à quand elle devient nerveuse, elle devient ni plus ni moins qu’un panda roux

Charme

Un autre des films que nous vous recommandons de regarder en famille ce week-end est Encanto, la plus récente production des studios Disney qui est arrivé sur la plateforme de streaming à Noël dernier et qui a été Récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation en 2021.

Encanto raconte l’histoire de la famille Madrigal, qui vit paisiblement dans une maison magique dans les montagnes colombiennes, jusqu’au jeune Mirabel, qui est le seul à ne pas avoir de pouvoirs magiques, découvre que la magie est en danger et part dans une grande aventure pour la sauver.

L’âge de glace : les aventures de Buck

Ice Age: The Adventures of Buck est le sixième volet de la mythique saga Ice Age et dans ce nouveau film les frères Crash et Eddie partent à l’aventure pour trouver une nouvelle maisonmais ils se retrouvent rapidement piégés dans une immense grotte souterraine appelée The Lost World.

Ils sont secourus par leur amie la belette borgne mâle sauvage et ensemble, ils se lancent dans une mission sauver le monde perdu de la domination des dinosaures.

Lucas

Luca est un autre film de Disney Pixar qui a été acclamé pour la première fois sur Disney + l’été dernier et se déroule dans une petite ville de la Riviera italienne. Là bas, Luca et son meilleur ami Alberto ils rencontrent une fille nommée Guilia, qui est la fille d’un pêcheur, et ils croient une sorte de club de monstres.

Ensemble, ils découvrent un grand secret : que Luca et Alberto sont en réalité deux monstres marins d’un autre monde qui vivent au fond de l’océan et se transforment en humains lorsqu’ils remontent à la surface.

Âme

Soul est une autre production Disney Pixar récompensée par l’académie du film en 2021 avec deux Oscars, celui du meilleur film d’animation et celui de la meilleure bande originale.

Soul raconte l’histoire de Joe Gardner, un professeur de musique dont la passion est de jouer du jazz, mais lorsqu’il a l’occasion qu’il attendait depuis toujours, il subit un accident qui le conduit à faites un voyage de New York au paradis grâce auquel vous découvrirez les choses vraiment importantes de la vie.

