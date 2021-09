5 films qui ont inspiré le chevalier vert

Le chevalier vert, traduit pour l’Amérique latine par Le chevalier vert, est l’un des films dont on a le plus parlé ces derniers jours. Le motif? Ce long métrage distribué par A24 a finalement eu son lancement, après la pandémie de coronavirus retardera les plans de sortie en mars 2020. Avec Développeur, raconte l’histoire de Sir Gauvain, le neveu entêté du roi Arthur qui fait partie de la Table ronde et qui fait face à un chevalier vert. Votre directeur, David inférieur, révélé lors d’une conversation avec Alamo Drafthouse quelles ont été vos inspirations lors de la réalisation du tournage. Ici, nous vous disons.







+ The Green Knight : les 5 films qui l’ont inspirée

5. Saule

Créé en 1988 et il a été joué par Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley, Jean Marsh et Billy Barty. Disponible en Disney+, ce film fantastique raconte l’histoire d’un agriculteur qui doit s’occuper de la protection d’un bébé recherché par une reine pour le tuer et conquérir le monde. Lowery a expliqué : «J’ai trouvé toutes mes figurines Willow dans mon placard et j’ai pensé que ce serait amusant de faire un film comme ça. Le chevalier vert a une partie de son ADN et j’aime à penser qu’il y a un relation entre les deux films”.







4. Marie-Antoinette

Au 2006, Sofia Coppola a réalisé cette coproduction américano-française-japonaise qui fonctionne comme un biopic de Marie Antoinette. Parmi les acteurs, ils ont montré Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip Torn, Rose Byrne, Jamie Dornan et Asia Argento. Le réalisateur de Dev Patel a déclaré : «Cela m’a rappelé que lorsque vous vous retrouvez à travailler avec une si grande histoire, il est plus important d’être émotionnellement fidèle qu’historiquement exact.”.







3. La Passion de Jeanne d’Arc

David Lowery s’est non seulement inspiré des films contemporains, mais a également pris en compte des longs métrages aussi anciens que cette cassette monnaie qui a été créée en 1928. Il a été écrit et réalisé par Carl Theodor Dreyer, sur laquelle il a fait référence : « Bien qu’ils aient construit des décors incroyables de la France médiévale, le réalisateur a choisi de les ignorer jusqu’au point culminant du film et de raconter l’histoire en gros plans. Bien que nous tournions dans des lieux immenses en Irlande, j’ai essayé d’approcher la caméra au plus près des acteurs et de voir l’émotion sur leurs visages. ça m’a réconforté”.







2. Le cristal noir

Connu comme Le cristal enchanté en Amérique latine, le film a été présenté en 1982 de la main du créateur de Muppets, Jim Henson. Chargé de dark fantasy, il repose également sur l’utilisation de marionnettes et de décors en mouvement. La personne en charge de Le chevalier vert assuré: « Le Dark Crystal est plein de grandeur et d’espace, mais il prend son temps. Quand vous le voyez, vous remarquez le sens du voyage des personnages. J’ai essayé de reproduire cela dans The Green Knight, où ils partent à la recherche d’une aventure”.







1. Dracula

Pour 1992, François Coppola Il dirigea Dracula de Bram Stoker, qui a joué Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves et Antony Hopkins. Et sans aucun doute, ce fut une grande source d’inspiration pour Lowery : «Il est à un niveau visuel incroyable avec sa conception de la production et ses costumes, mais le plus impressionnant sont les techniques du réalisateur pour raconter l’histoire.”.