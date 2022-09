5 films qui mettent les acteurs sous la contrainte physique

Ils disent que les meilleurs acteurs peuvent se transformer dans le rôle qu’ils vont jouer. Alors que certains plaisantent sur le fait que les acteurs qui se donnent beaucoup de mal pour devenir un personnage sont de mauvais acteurs, d’autres le voient comme engageant et explicatif de la quantité de travail nécessaire à la réalisation d’un film. Certains acteurs et actrices ont cependant pris de gros risques pendant le tournage. Quels acteurs sont peut-être allés trop loin pour se mettre en forme physique pour un film ?

Photo : @donaldsutherlandfp/Instagram

Donald Sutherland

Lors de son rôle dans Kelly’s Heroes, Sutherland a failli mourir !

La star de cinéma a contracté une méningite pendant le tournage autour du Danube. Cela l’a mis en danger de mort, à tel point qu’il a dit dans le passé qu’il pouvait voir une lumière blanche l’appeler. Heureusement, il a survécu et a poursuivi une carrière médiatique extrêmement réussie. Cela montre à quel point les téléviseurs peuvent être dangereux !

Tom Hank

Hanks était un acteur majeur de la scène cinématographique dans les années 1990 et 2000, et sa représentation à Philadelphie et à Castaway impliquait d’énormes réductions de poids. Pour s’adapter à la partie du rôle, il a perdu des quantités de poids incroyables. Cette fluctuation de poids a mis son corps sous une durée majeure, au point où il s’est retrouvé avec un diabète de type II !

Les deux films, tournés respectivement en 1993 et ​​​​2000, ont eu un impact majeur sur son corps.

Photo : @milalkunis/Instagram

Mila Kunis

Lorsque Mila Kunis a joué aux côtés de Natalie Portman dans Black Swan, ils ont tous deux dû subir une perte de poids assez extrême pour s’adapter au rôle. Kunis a réduit ses calories et s’est engagée à fumer pour essayer de perdre du poids aussi vite qu’elle le pouvait. Pesant seulement 95 livres pendant le tournage, il est probablement prudent de dire que la star en a trop fait. Elle a même dit qu’elle ne s’était jamais sentie la même qu’avant après le tournage.

Jackie Chan

À peu près toutes les grandes stars de cinéma d’arts conjugaux auront subi des blessures ou des dommages à un moment donné. Chan, cependant, a sans doute été dans cette position plus que quiconque. Il s’est cassé presque tous les os de son corps à un moment donné, y compris une luxation de l’épaule. Il a même dû subir une chirurgie cérébrale après avoir glissé lors d’un saut de pente pour Armor of God II. Heureusement, j’ai récupéré.