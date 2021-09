5 films pour les gourmands

Faites-vous partie de ces personnes qui apprécient un bon repas avec grand plaisir ? Pensez-vous aux différentes saveurs et odeurs qui accompagneront le prochain plat ? Nous avons un classement très spécial exclusivement conçu pour ceux qui reconnaissent et apprécient un plat savoureux et ils sont à la recherche des meilleures alternatives en matière de cuisine.

Le monde du cinéma peut fusionner avec tout ce qui touche à la nourriture et produire des films qui séduiront le public mondial avec des recettes exclusives. Découvrez les films emblématiques quand on parle de plats exquis : entrée, plat et dessert. Tout est inclus dans ce classement avec cinq livraisons paradigmatiques quand on parle d’alternatives de cuisine.

+ des films qui vous mettront en appétit

5. Chocolat

Une petite ville française sert de décor à cette histoire : Lansquenet. Les habitants de ce lieu ont enraciné de fortes valeurs morales qui seront mises à rude épreuve par l’arrivée de deux étrangers dans le lieu tranquille. Il s’agit de Vianne Rocher et sa fille Anouk, qui ouvrira une chocolaterie qui devient un sombre objet de désir pour les habitants de Lansquenet. Cet aliment réveille les passions cachées de ceux qui le consomment !







4. Le Chef, la recette du bonheur

Le célèbre cuisinier Alexandre Lagarde il a des problèmes dans son important restaurant. Alors, rencontrez le jeune cuisinier Jacky Bonnot, dont le rêve est de réussir dans le monde de la gastronomie. Contre toute attente, il aide Lagarde à créer une nouvelle carte que le célèbre chef devra présenter aux experts du Guide Michelin. Ce duo amusant sera porté par l’inspiration du jeune Bonnot.







3. Les Saveurs du Palais

Le film raconte l’histoire vraie de Danièle Delpeuch, qui a été convoqué par le président français François Mitterrand d’agir en tant que cuisinier personnel du premier ministre. Alors qu’elle rencontre des difficultés dans la Palais Elisée, qu’il n’avait pas lorsqu’il vivait dans le sud-ouest du pays, vite l’authenticité de ses plats ajoutée à l’amour qu’il met dans chaque présentation conquiert les palais.







2. Ratatouille

Il suit l’histoire d’un sympathique rongeur qui a un grand talent culinaire et veut devenir chef, un rêve impossible pour les membres de son espèce. Les hasards de la vie vous placeront dans l’un des plus célèbres restaurants de Paris en train de préparer une soupe. Le lave-vaisselle Alfredo Linguini il se fera passer pour l’auteur de ses délicieux plats chez Gusteau, lieu où se déroule l’action de ce film d’animation attachant.







1. Une bonne recette

Le caractère problématique du chef de renom Adam Jones l’amène à tout perdre. Ensuite, le talentueux chef tente de revenir dans la cour des grands avec un restaurant à Londres puis arrive à Paris et décroche les très convoitées étoiles Michelin. Bien sûr, ce chemin de votre vie professionnelle vers la réussite vous réserve. quelques chapitres consacrés à l’amour. Épingle de sûreté!