5 films dont vous ignoriez qu’ils sortiront en salles en 2022

Il reste encore plus de 70% de l’année et il y a des sorties d’Alex Garland, la saga de Mon méchant préféré et le nouveau Jordan Peele.

©IMDBGru et les sbires retournent au cinéma.

2022 n’en est qu’à la moitié de son quatrième mois et a déjà eu quelques sorties lourdes au cinéma, comme le récent homme chauve-souris depuis Matt Reeves, Les Animaux Fantastiques 3 dans la saga de Harry Potteret celui à venir L’homme du nord jeudi prochain. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les premières qui étaient très attendues et pour le reste de l’année, il y aura plusieurs projets très attendus, dont certains que vous aviez probablement oubliés.

+Les sorties les plus importantes de l’année

5 – Hommes (20 mai)

Le nouveau de alex guirlandeDirecteur de Ancienne Machine Oui développeurs Il arrivera dans presque un mois. Une histoire dans laquelle, pour la première fois, l’auteur plongera pleinement dans le monde de la terreur (certains éléments avaient été vus dans Ancienne Machine). Jessie Buckley et Rory Kinnear sont les protagonistes de cette histoire dans laquelle une femme décide de prendre des vacances dans une ville après la mort de son partenaire et finit par vivre un cauchemar sans fin.

4 – Minions : L’ascension de Gru (1er juillet)

La franchise de Mon méchant préféré continuez à faire ce que vous pouvez pour bouger Shrek comme le favori de ceux qui aiment les films d’animation (dans une bataille dans laquelle vous ne pouvez pas laisser de côté histoire de jouet). Cette fois, nous verrons une préquelle qui nous montrera comment c’était ça Gru il est devenu qui il est. Situé dans les années 70, il montrera le personnage joué par Steve Carell tout faire pour convaincre « Les six sauvages » qu’il a tout ce qu’il faut pour être méchant.

3 – Non (22 juillet)

Le troisième film pour jordan peele est l’un des plus mystérieux de l’année. Jusqu’à présent, une avancée cryptique est connue et tout indique que ce qui sera vu sera une sorte d’invasion qui viendra du ciel et mettra l’humanité en danger. Daniel Kaluya travailler à nouveau avec le directeur de Sortez Oui Nousdans un long métrage dans lequel il y aura des personnages tels que Keke Palmer, Steven Yeun et Barbie Ferreira.

2 – Lot de Salem (9 septembre)

Un nouveau remake de l’histoire arrive Stephen King publié au milieu des années 1970. Réalisé par Gary Dauberman, racontera l’histoire d’une ville particulière où un écrivain arrive et commence à découvrir d’étranges événements nocturnes. L’explication? Un vampire est chargé de faire des ravages sur les lieux et de convertir tous les habitants.

1 – Avatar 2 (16 décembre)

Plus d’une décennie après avoir vu la première partie, et avec la certitude qu’il y aura quatre autres films (deux déjà confirmés et terminés), ce nouveau film de James Cameron. Maintenant nous allons voir Jake Sully et Ney’tiri avec sa famille, ensemble et en paix. Jusqu’à ce qu’une vieille menace réapparaisse dans Pandore et met tout ce qu’ils savent en danger.

