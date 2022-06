5 films de sport similaires à Garra à voir en ce moment sur Netflix

Netflix

Claw est la dernière grande sortie de Netflix et a été acclamée pour son histoire sportive inspirante. Pour cette raison, nous vous proposons ici 5 options similaires sur la plateforme.

©Netflix5 films de sport similaires à Garra à voir en ce moment sur Netflix.

Griffe C’était l’une des grandes premières du service de streamingNetflix la semaine dernière et se positionne actuellement comme le film le plus regardé au monde. Il est clair que la production récente mettant en vedette Adam Sandler et basketteur professionnel Juancho Hernangomez C’est un succès complet, mais les téléspectateurs recherchent plus d’histoires sur les athlètes ou liées à des disciplines qui ont des aspects similaires et c’est pourquoi nous vous proposons 5 autres films de ce type à apprécier sur la plateforme. Revoyez la liste !

+5 films similaires à Griffe sur Netflix

5- Jouez à la maison

An: 2022

Dirigée par: Charles Francis Kinnane, Daniel Kinnane

Protagonistes: Kevin James, Sean Payton, Tait Blum, Taylor Lautner

Terrain: Deux ans après avoir été suspendu, l’entraîneur de football de la NFL, Sean Payton, revient dans sa ville natale pour retrouver son fils de 12 ans entraînant son équipe de football, Pop Warner.

4- Le cinquième set

An: 2020

Dirigée par: Quentin Renaud

Protagonistes: Ana Girardot, Alex Lutz, Sandra Rosinsky, Quentin Reynaud

Terrain: Thomas était connu comme un jeune prodige du tennis mais n’a jamais eu beaucoup de succès. A 37 ans et avec une condition physique en déclin, il décide de disputer Roland-Garros pour une dernière chance de gloire.

3- Les tournants de la vie

An: 2020

Dirigée par: Sunu Gonéra

Protagonistes: Charles Mnene, Hakeem Kae-Kazim, Simona Brown

Terrain: Un jeune réfugié se lance dans une quête de gloire dans le BMX, mais cherche aussi à assumer sa propre identité, ainsi qu’à trouver la sécurité, le bonheur et l’amour.

2- Un match décisif

An: 2020

Dirigée par: Francesco Carnesecchi

Protagonistes: Francesco Pannofino, Alberto Di Stasio, Giorgio Colangeli, Gabriele Fiore

Terrain: Le terrain de football devient une métaphore de la vie en tant que jeune joueur, son entraîneur et le propriétaire de son équipe combattent leurs démons alors qu’ils tentent de remporter un championnat.

1- Recrue

An: 2018

Dirigée par: ryan koo

Protagonistes: Josh Charles, Michael Rainey Jr., Sharon Leal, Brian J. White

Terrain: Un jeune basketteur rencontre des difficultés pour s’intégrer à la nouvelle équipe. Adaptation intégrale d’un court métrage de Ryan Koo lui-même.

