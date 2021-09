5 films d’Adam Sandler qui le montrent comme un bon acteur dramatique

Adam Sandler Il a construit sa carrière réussie sur des comédies à l’humour absurde et qui le montrent avec toute sa capacité histrionique à réagir à différentes situations. Ses films sont marqués par des acteurs qui l’accompagnent sur différentes entrées et un ton similaire qui peut être apprécié par des publics hétérogènes. Plus de 30 ans dans l’industrie font de lui l’un des visages les plus sympathiques d’Hollywood.

Cependant, aujourd’hui, nous voulons montrer que Sandler il est bien plus qu’un acteur comique. Sa palette émotionnelle lui permet de participer à des films dramatiques aussi efficacement qu’il le fait avec humour. Beaucoup de films que nous allons revoir aujourd’hui sont émouvants grâce à l’intervention de cet interprète, qui a été sous-estimé à plusieurs reprises.

+ Les films dramatiques d’Adam Sandler

5. Punch ivre d’amour

Barry est un personnage solitaire qui a sept sœurs dominantes qui profitent de chaque occasion pour le ridiculiser. Il tombe amoureux de Bois de chauffage tout en vivant une série de situations qui le font exploser de colère. Écrit et réalisé par des talentueux Paul Thomas Anderson, le film était Sandler son premier « papier sérieux » à l’intérieur d’Hollywood.







4. Espagnol

Il montre la relation entre un employeur et la femme qui travaille dans sa maison, une Mexicaine qui ne parle pas anglais. Ils se comprendront sur le plan émotionnel et Fleur Il découvre que la famille Clasky, malgré sa bonne situation financière, a des problèmes encore pires que les siens. Ces deux personnes peuvent-elles tomber amoureuses de mondes si différents ? Le film surprend.







3. Cliquez sur

Le film montre un personnage très similaire « Sandler », qui trouve une télécommande universelle qui lui donne le pouvoir de modifier la réalité à sa guise. Les critiques n’ont pas reconnu la profondeur d’un film qui dépeint de manière tragi-comique la vie de Michael Newman, plein de bonnes intentions, mais sans la capacité de les réaliser.







2. Les histoires de Meyerowitz

Il raconte l’histoire d’un groupe de frères qui vivent dans l’ombre de leur père. Après s’être séparé de sa femme, le chômeur Danny Meyerowitz Il emménage avec son père Harold, professeur d’art et sculpteur à la retraite, et sa troisième épouse, Maureen. Danny a une sœur cadette, Jean, et ils ont un demi-frère cadet, Matthew. Casting de luxe : Dustin Hoffman, Ben Stiller et Emma Thompson.







1. Gemmes non coupées

Dans ce cas, Sandler est un bijoutier du Diamond District de New York qui a de sérieux problèmes de jeu et doit 100 000 € à son beau-frère usurier. Sa vie est partagée entre son ex-femme. Dinah, et son amante Julia, qui travaille dans sa boutique. Bientôt, la réalité de ce personnage sera révolutionnée. Triste fin! La meilleure interprétation dramatique de Adam Sandler.