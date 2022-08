5 films à voir sur le tennis

recommandations

L’un des sports les plus complexes en raison de la solitude avec laquelle les athlètes concourent a pu raconter de belles histoires.

©IMDBAndy Samberg joue dans une comédie absurde sur le tennis.

Comme il y a quelques jours, nous vous parlions de cinq productions incontournables centrées sur l’univers du basket, il est temps de faire de même avec le tennis. Ce sport dans lequel, semaine après semaine, les athlètes d’élite affrontent seuls des compétitions très exigeantes (sans compter les tournois de double, bien sûr), a servi de base pour raconter de belles histoires dans le cinéma. Vous voulez savoir lesquelles ? Nous vous en recommandons cinq et vous disons où les voir.

+5 films de tennis à regarder

5 – Bataille des sexes

Disponible en Étoile+ vous avez cette comédie sportive titrée par Steve Carell et Emma Stone. Il raconte l’histoire vraie de deux joueurs de tennis, bobby gréements (retraité et 55 ans) et billie jean roi (sur 29), qui en 1973 se sont affrontés sur le terrain de jeu. L’objectif était de savoir si une femme était capable de vaincre un homme dans un match de tennis et c’était un événement massif qui a attiré plus de 50 millions d’Américains.

4-Matchpoint

Dirigée par Woody Allencette histoire comportait Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers et Emily Mortimer. Chris Wilton (Rhys Meyers) est un prof de tennis sans beaucoup d’argent qui parvient à entrer dans la bulle de la classe supérieure londonienne grâce à son amitié avec Tom Hewett. Vous y rencontrerez Nola Rice (Johansson)un jeune américain avec qui Chris il en deviendra obsédé au point de tout mettre en péril. Il n’est actuellement sur aucune plate-forme.

3 – Le roi Richard

Dans hbo max la production est disponible pour laquelle Will-Smith a d’abord pris un Oscar. Le film se concentre sur la vie de Richard Williamsle père des soeurs Vénus et Serena Williams, considérés comme les meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. La production montre comment cet homme a tout donné et exigé le maximum de ses filles pour qu’elles deviennent des athlètes d’élite.

2 à 7 jours en enfer

Andy Samberg et Kit Harington mener cette production disponible en hbo max. Le film se concentre sur un jeu de Wimbledon sans fin où Aaron Williamstennisman consacré, a fait face à la grande promesse de l’Angleterre, Charles Pool. La comédie frise l’absurde dans ce croisement entre deux athlètes qui ne parviennent pas à prendre l’avantage au cinquième set et à prolonger le match d’une semaine.

1-Wimbledon

Kirsten Dunst et Paul Bettany font partie de cette production que vous pouvez louer à Apple TV. Pierre (Bettany) C’est un joueur de tennis qui est loin des positions prestigieuses du classement mais dont la vie bascule grâce à l’un des quatre Grands Chelems de l’année. Au milieu du tournoi de Wimbledon, il rencontre Lizzie (Dunst), une joueuse de tennis américaine dont il tombe amoureux. Cette croix portera chance dans la vie de Pierrequi sera sur le point de réaliser son rêve de remporter l’un des tournois de tennis les plus importants.

