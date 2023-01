5 films à voir lors du Popcorn Day 2023

Ce 19 janvier est célébré le Journée du pop-corn 2023 et quoi de mieux que de célébrer comme il se doit, avec une bonne dose de collations et meilleurs films de divertissement pour honorer la nourriture qui a émergé au Mexique il y a environ 500 ans.



+ Films à regarder le Popcorn Day 2023

Au lieu de vous recommander des films classiques, nous avons opté pour certaines sorties récentes déjà disponibles sur les plateformes de streaming et de cinéma qui vont de l’horreur à l’animation et à la science-fiction avec des options pour les personnes de tous âges.

+ Terrifier 2 : le sinistre clown

Quelle meilleure façon de célébrer le Popcorn Day qu’au cinéma et ce film vient de sortir en salles le 12 janvier (Mexique), alors vous êtes à temps pour le voir dans les cinémas du septième art. Aussi, qui a dit que la terreur n’existe qu’à partir d’octobre, sinon demandez à M3gan.

« Un an après le désormais tristement célèbre massacre du comté de Miles, le tueur en série Art the Clown revient pour faire des ravages dans une famille en deuil. Guidé par une apparition démoniaque, Art se concentre sur une adolescente et son jeune frère. Alors que les frontières entre le cauchemar et la réalité se croisent et que le nombre de morts augmente, les frères découvrent un sombre secret de famille qui pourrait mener à leur salut et mettre fin au règne de terreur d’Art.« , dit le synopsis du film.

+ La Carte

Le film mettant en vedette Anya Taylor Joy Il se positionne déjà comme l’un des favoris des Oscars 2023, vous avez donc le temps de le voir avant la cérémonie du 12 mars.

Le film raconte l’histoire d’un jeune couple qui se rend dans un restaurant luxueux de l’île où le chef leur prépare un menu cher et opulent : « Cependant, il devient vite clair que les convives vont avoir des surprises choquantes dans cette comédie noire.« . Vous pouvez retrouver la série mettant en vedette Anya Taylor-Joy sur Star+.

+ Jung_e

Sang-ho Yeon, l’un des noms les plus en vue du cinéma coréen revient sur Netflix avec un film de pure fiction dans lequel « Dans un futur proche post-apocalyptique, une chercheuse mène des efforts pour mettre fin à une guerre civile en clonant le cerveau d’un soldat héroïque : sa mère.« .

Les stars du cinéma kang soo-youn, Kim Hyun Joo, Ryu Kyung Soo Oui Il sera diffusé ce vendredi 20 janvier.. Le film a été réalisé par Yeon Sang-Ho également connu pour station de zombies Oui La fausseté.

+ Le Chat Potté : Le Dernier Vœu

Parce que Popcorn Day peut aussi être célébré avec des films d’animation ou « pour enfants », c’est une option qui n’a pas encore atteint les salles, donc Vous pouvez encore en profiter pour voir ce personnage de l’univers Shrek de la voix d’Antonio Banderas.

« Pour la première fois depuis plus d’une décennie, DreamWorks Animation présente une nouvelle aventure dans l’univers de Shrek dans laquelle l’intrépide hors-la-loi Le Chat Botté découvrira que sa passion pour le danger et son mépris pour la sécurité l’ont ébranlé. Gato a passé huit de ses neuf vies, bien qu’il ait perdu le compte en cours de route. Récupérer ces vies conduira le Chat Botté dans sa quête la plus incroyable à ce jour.« , dit le synopsis.

+ Monde étrange

Un autre film d’animation parfait pour ces dates est Monde étrangequi est déjà disponible sur Disney + dans lequel Une famille légendaire d’explorateurs tente de naviguer sur une terre inexplorée perfide aux côtés d’un équipage hétéroclite..

