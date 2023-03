5 faits inconnus sur Asia Ortega, l’actrice de Hasta el Cielo, la série furieuse sur Netflix

célébrités

Jusqu’au ciel C’est l’une des séries furor sur Netflix aujourd’hui, tout comme sa protagoniste : Asia Ortega. Tout savoir sur elle.

©NetflixAsie Ortega

Jusqu’au ciel Il est arrivé sur Netflix le 17 mars et est déjà devenu une véritable folie. La série, qui met en vedette Álvaro Rico, fonctionne comme une suite du film du même nom que la plateforme a sorti en 2020. Et, au-delà du fait qu’elle a été lancée il y a quelques jours à peine, c’est déjà une tendance sur la plateforme.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Jusqu’au cielfait remarquer: « Un coup de téléphone au milieu de la nuit va changer le destin de Sole : Ángel, son mari et chef d’un gang de gangsters, est mort. Désormais, Sole, une jeune veuve avec un fils à charge et de nombreuses affaires louches à gérer, ne veut pas retourner sous la tutelle de son père Rogelio, l’un des plus grands trafiquants de biens volés de Madrid. Déterminée à gagner sa vie par elle-même, Sole trouvera en chemin de nouveaux alliés qui l’aideront à percer le mystère des morts qui ont marqué son destin, tandis qu’elle contacte la bande de voleurs et parvient à gagner leur confiance pour revenir vers commettre des braquages ​​aussi ambitieux que ceux d’antan. Mais ni la police ni les différentes mafias avec lesquelles il devra rivaliser ne voudront lui rendre le chemin du paradis aussi facile ».

Sans aucun doute une histoire captivante avec laquelle Jusqu’au ciel Il a réussi à attraper des milliers de personnes à travers le monde. Cependant, qui a le plus attiré l’attention de cette histoire est Asia Ortega, l’actrice qui donne vie à Sole. La jeune femme fait un travail impressionnant et est devenue l’une des favorites du casting. Mais, pour ceux qui ne la connaissent pas, voici 5 faits à son sujet qui vont vous surprendre.

5 faits sur Asia Ortega, la protagoniste de Hasta el Cielo :

5. Il a son propre groupe de flamenco : La Chunga Music

4. Ses débuts au cinéma étaient avec le film quand les anges dorment

3. Il a joué aux côtés de José Coronado dans le film Ton filsoù elle incarnait Sara, la fille de l’acteur.

2. Faisait partie de L’internat : Las Cumbresl’adaptation de la série Antena 3.

1. Son père est argentin, clown de cirque de profession, et sa mère est espagnole et actrice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?