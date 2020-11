5 faits aléatoires sur Yeonjun de TXT que vous n’auriez peut-être pas connus

SMS est encore un groupe K-Pop assez jeune, mais ils ont su montrer leur talent et leur charisme depuis le début de leur carrière. Bien que tous les membres aient leurs propres compétences, Yeonjun est le centre d’intérêt aujourd’hui, et il mérite à juste titre l’attention!

Il est très polyvalent, ayant le poste de rappeur, danseur et chanteur au sein du groupe! Il est également le membre le plus âgé de TXT, bien qu’il soit plein d’énergie juvénile. Que vous soyez déjà fan de Yeonjun ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur lui, voici 5 faits que vous devriez trouver intéressants!

1. Il était extrêmement doué avant même de faire ses débuts.

Habituellement, lorsqu’une personne passe par une période de stage dans une entreprise de divertissement K-Pop, des évaluations mensuelles sont effectuées pour déterminer les performances d’un stagiaire et suivre ses progrès, et elles sont souvent classées parmi les autres stagiaires. Au cours des 4 années où Yeonjun était stagiaire à Divertissement BigHit, il a passé une année entière à obtenir constamment la première place dans tous les domaines de la formation! Pour cette raison, il était connu comme le «stagiaire légendaire» de l’entreprise.

2. Il était apparemment très populaire à l’école.

Malgré le fait que Yeonjun ait dû être transféré dans différentes écoles tout au long de son enfance, il était apparemment si amical et extraverti qu’il a pu se faire des amis et devenir facilement populaire! En fait, on dit même que ses amis pleureraient quand il devrait changer d’école. Mais vraiment, qui pourrait les blâmer – qui ne voudrait pas être ami avec Yeonjun?

3. Il y a une rumeur selon laquelle il a commencé dans une entreprise différente avant BigHit Entertainment.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, il y a des spéculations selon lesquelles Yeonjun a passé du temps à s’entraîner dans une autre entreprise avant de rejoindre BigHit Entertainment. S’il est vrai qu’il a auditionné pour Divertissement Cube et a effectivement passé l’audition, il est moins clair si les rumeurs selon lesquelles il aurait passé 3 mois à s’entraîner là-bas avant de passer à BigHit Entertainment sont vraies ou non. Espérons que cela sera clarifié un jour!

4. Son air beau mais froid peut donner aux gens une mauvaise impression au début.

Il ne fait aucun doute que Yeonjun est un beau mec, bien qu’il ait des visuels naturellement glacés qui peuvent faire croire aux gens qu’il est intimidant ou sérieux. En réalité, il est en fait une personne assez émotive, et n’a pas non plus peur de montrer aegyo et est connu pour être un peu excentrique!

5. C’est un modèle.

Bien qu’il soit toujours une idole recrue, Yeonjun a déjà eu une certaine expérience de mannequinat! Certaines des entreprises pour lesquelles il a été modelé incluent C’EST LA PEAU, SKOOLOOKS, et Boutique hors taxes Lotte.

J’espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette idole extrêmement polyvalente aujourd’hui!