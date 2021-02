5 façons dont Marvel peut introduire des mutants dans le MCU

20 mars 2019 … une journée qui vivra dans l’infamie pour les fans de Marvel. Cette date a vu la fin officielle de la fusion Disney / Fox, inaugurant ainsi un panthéon des personnages et méchants les plus aimés de Marvel tels que les X-Men, Fantastic-Four et Dr.Doom pour n’en citer que quelques-uns. La question brûlante depuis lors pour Kevin Feige et Disney est de savoir comment les mutants seront introduits dans l’univers cinématographique Marvel. Ce n’est pas une mince affaire, et chaque possibilité a ses propres implications et difficultés pour immerger une encyclopédie littérale de personnages dans un MCU qui a duré plus d’une décennie et a déjà établi une multitude de personnages bien-aimés tels que les Avengers. Vous trouverez ci-dessous les scénarios les plus plausibles que nous pouvons nous attendre à voir de Marvel et Kevin Feige alors entrons-y.

La sorcière écarlate crée des mutants dans le MCU

Il a été largement discuté que le courant de Marvel Wandavision La série est vaguement adaptée du scénario de «House of M», une série de 8 numéros en 2005 dans laquelle Wanda Maximoff met fin à la plupart des mutants en prononçant simplement les mots «plus de mutants». À la suite de ce scénario, Cerebro a estimé que 91,4% de tous les mutants avaient été éliminés à ce moment-là, soit un nombre de millions.

Cependant, étant donné qu’aucun mutant n’existe techniquement dans le courant 616 chronologie, Wanda ne peut pas simplement éliminer les mutants. Mais, puisque l’adaptation de « House of M » n’est que partielle, Marvel pourrait utiliser la capacité de déformation de la réalité de Wanda pour faire le contraire qui est de créer des mutants. Nous avons déjà vu des indices selon lesquels tout ce que Wanda crée dans son monde de sitcom continue également d’exister en dehors de « l’anomalie de Westview », donc cela ne sort pas du cadre de ses pouvoirs ou de sa possibilité.

Ce serait un moyen rapide et facile pour Marvel de créer des mutants et de les intégrer dans le MCU.

Les mutants existent déjà dans le MCU

Dans l’univers qu’il créait, Kevin Feige nous a donné un indice que les mutants existaient dès le 2008 Homme de fer film. Découvrez cette scène post-crédit supprimée de l’original Homme de fer.

Ce clip nous montre que des mutants existaient dans la continuité de Marvel à cette époque, bien qu’en nombres «assortis», c’est-à-dire peu nombreux. Il est également clair que le seul obstacle à cette révélation était un problème commercial en ce sens que des problèmes juridiques empêchaient Disney d’utiliser des mutants parce que Fox avait des droits de propriété sur ce mot et les personnages eux-mêmes. Malgré cela, il semblait que Kevin Feige était intéressé à promouvoir l’idée que le gène x existait et avait commencé à atteindre un état non dormant au sein de la population.

De plus, des extraits du Fichiers Wakanda nous donner un autre aperçu de la possibilité que le gène x dormant existe actuellement et que Wanda et Pietro Maximoff soient eux-mêmes mutants. Ce livre dans l’univers a été écrit par Shuri de Wakanda lors de ses recherches sur Hydra et elle note qu’Hydra a trouvé des « bizarreries génétiques » parmi les habitants de Sokovie, ce qui en a fait des candidats idéaux pour leurs expériences sur la pierre mentale. Dans ces notes, il a en outre été expliqué que leur exposition à l’énergie de la pierre mentale a débloqué leurs pouvoirs latents. De plus, il y a un passage séparé qui mentionne que les jumeaux, «l’horreur pour Tony Stark» ont également joué un rôle figuratif dans le développement de leurs pouvoirs que les autres Sokoviens n’ont pas montré.

Ceci est intéressant parce que nous savons, d’après la tradition de la bande dessinée, que la colère, la rage ou une forme de traumatisme émotionnel ont souvent débloqué et déclenché les gènes mutants chez les individus.

Les mutants seront introduits dans le MCU via les scénarios multivers

Si ces options sont plausibles et que les mutants existaient déjà, une question que les fans se posent depuis des années est: où sont-ils? Pourquoi n’ont-ils pas aidé à la bataille de New York ou pendant Endgame? Il peut en effet y avoir des explications logiques à cela, mais prenons-les telles qu’elles sont et admettons que ce sont des questions auxquelles Marvel doit maintenant répondre.

Entrez dans le multivers. Comme Wandavision Lance la phase 4, il est devenu assez clair que Marvel se dirige dans de nouvelles directions audacieuses. Des événements se produiront dans cette série qui auront des implications significatives dans plusieurs propriétés et auront un impact Spider-Man 3, Docteur Strange dans le multivers de la folie et même le Loki Les séries Disney + et toutes ont des implications multivers.

L’idée d’amener des mutants à travers une rupture dans le multivers serait assez simple et pourrait également expliquer l’absence flagrante de mutants et nous donner un autre début propre au type mutant. Après tout, il ressort clairement des informations de production sur l’ensemble du Homme araignée Troisièmement, plusieurs méchants rejoindront la chronologie 616 à partir de chronologies alternatives, même pour une courte période.

Avoir divers personnages X-men, des mutants assortis ou d’autres êtres surpuissants se répandre dans notre continuité (ou être disponible dans d’autres continuités) résoudrait beaucoup de problèmes et offrirait également des possibilités intrigantes pour de futurs projets.

Le Snap de Thanos a introduit des mutants dans le MCU

Au début de Avengers: Fin de partie, en s’adressant au groupe, Rocket a déclaré: « lorsque Thanos a claqué des doigts, la terre est devenue le point zéro pour une surtension aux proportions ridiculement cosmiques … »

Si nous nous appuyons sur la théorie antérieure selon laquelle le gène x mutant existe déjà dans son état dormant, alors le pouvoir libéré par Thanos, multiplié de manière significative par rapport à ce que Wanda et Pietro ont expérimenté via la pierre mentale, déclencherait probablement un effet similaire, encore plus important. sur toute personne présentant la même disposition génétique.

Pour réitérer, Wanda et Pietro ont partagé une anomalie génétique qui existe probablement dans d’autres mais peut-être pas à la densité mesurable comme on le voit à Sokovia. Néanmoins, leurs pouvoirs ont été débloqués par l’exposition à la pierre mentale. Le cliché de Thanos a été effectué sur terre mais avec la puissance des six Infinity Stones. Et n’oublions pas que la terre a été «ground zero» pendant pas moins de trois clichés.

L’idée que l’énergie libérée par la puissance des Infinity Stones a alimenté l’évolution du gène x n’est pas exagérée.

Une théorie hybride apporte des mutants au MCU

Maintenant, utilisons un peu de logique et analysons rapidement ces théories pour déterminer quelle est la théorie la plus probable sur la façon dont Marvel introduira des mutants dans le MCU. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, la vérité est généralement quelque part au milieu de théories contradictoires et je pense que cela est vrai ici.

Fondamentalement, des mutants existent déjà dans le MCU bien qu’ils ne soient probablement pas encore aussi prolifiques. Ce que Nick Fury a dit à la fin de Homme de fer est vrai. Le gène x dormant a probablement commencé à émerger chez des individus aléatoires pendant de nombreuses années alors qu’ils sont exposés à une variété de stimuli. Plus encore, le claquement de Thanos a probablement exacerbé la mutation et l’évolution du gène x, comme la façon dont les pouvoirs de Wanda et Pietro ont également été déclenchés par la pierre mentale en raison de leur propre exposition à l’énergie cosmique dégagée par les pierres.

Les théories du multivers ou « House of M » ne fonctionnent pas pour une raison simple. Ils sont beaucoup trop simplistes. Kevin Feige n’a jamais montré aucune inclination à traiter quelque chose d’aussi complexe et important pour l’avenir du MCU avec quelque chose d’aussi basique et plein de trous et d’absurdités. Cette « issue » serait démentir tous les indices et les œufs de Pâques que nous avons eu jusqu’à présent pendant plus d’une décennie de narration. Pour le dire autrement, cela déprécierait la marque Marvel à mon avis. Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent nous a montré que Marvel ne prend pas la solution rapide et facile.

Nul doute que Marvel a une réponse à ce problème et a déjà commencé à l’implémenter donc une chose est sûre, nous verrons très bientôt des mutants dans le MCU!

Sujets: X-Men