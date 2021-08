5 façons d’entamer une conversation sur le statut vaccinal au bureau

Pour ceux qui retournent au travail en personne, que vous soyez ou non vacciné contre COVID-19 est une conversation inévitable sur la fontaine à eau.

Aux États-Unis, environ la moitié de la population est complètement vaccinée. De grandes entreprises, de Facebook à Goldman Sachs, ont exigé que les employés se fassent vacciner avant de retourner au travail. D’autres entreprises encouragent les gens à se faire vacciner, mais ne l’appliquent pas ⁠— laissant place à des zones d’ombre et des malentendus.

La vaccination reste un sujet brûlant et politisé pour de nombreux Américains, ce qui peut rendre difficile de se renseigner sur l’inoculation d’une personne, en particulier sur le lieu de travail. «C’est une conversation difficile», explique Keri Althoff, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. « Mais nous devons le normaliser. »

Savoir qui est et qui n’est pas vacciné contre le COVID-19 n’est pas curieux — c’est nécessaire pour votre sécurité. « Nous devons nous rappeler qu’il ne s’agit pas d’un problème individuel, c’est quelque chose auquel nous sommes confrontés en tant que population, en tant que communauté en tant que lieu de travail, en tant qu’école et en tant que famille », a déclaré Althoff.

Entrer dans un espace où il y a un mélange de personnes vaccinées et potentiellement non vaccinées comporte des risques, même pour ceux qui sont vaccinés. Voici cinq amorces de conversation qui peuvent vous aider à ouvrir la porte à une discussion sur la vaccination en milieu de travail :

‘Je suis vacciné. Je vais continuer à me masquer parce que je ne suis pas sûr pour les autres.

Demander sans ambages à un collègue son statut vaccinal peut créer des tensions. Althoff suggère de diriger avec votre propre statut vaccinal et d’expliquer quelles autres mesures vous allez prendre pour rester en sécurité, comme porter un masque ou maintenir une distance sociale.

« Si vous avez choisi la vaccination, vous avez probablement beaucoup réfléchi et vous êtes demandé pourquoi c’était le bon choix », dit-elle. « Partager ces informations et votre expérience avec les autres, et aider les autres à faire ce choix, est quelque chose qui est également important à faire. »

Cela dit, si quelqu’un refuse de divulguer son statut vaccinal ou exprime qu’il est mal à l’aise de le faire, il est préférable de reculer, explique Noel Brewer, professeur de comportement sanitaire à la Gillings School of Public Health de l’Université de Caroline du Nord, qui étudie pourquoi les gens se font vacciner. Son conseil : Considérez votre relation à long terme avec la personne et votre culture d’entreprise avant de potentiellement vous lancer dans le débat.

« Il est malheureux que lorsque d’autres personnes ne sont pas vaccinées, elles mettent votre santé en danger et celle des autres », a déclaré Brewer. « Crier sur eux ne va pas vous aider, et cela ne va pas les aider. »

«Nous sommes assis tout près ici dans notre bureau commun. Ça vous dérange si je vous demande si vous êtes vacciné ou non ?

Il est particulièrement naturel de vous renseigner sur la sécurité de votre environnement de travail si vous partagez un bureau avec une autre personne. Brewer recommande d’exprimer que vous êtes préoccupé par votre proximité avec d’autres personnes, car le risque de transmission de COVID-19 est nettement plus élevé en intérieur.

Si quelqu’un ne veut pas partager son carnet de vaccination, vous devez vous comporter comme si cette personne n’était pas vaccinée, conseille Althoff. Cela pourrait signifier porter un masque n’importe où dans le bureau ou se déplacer physiquement ailleurs pour maintenir une distance sociale, car les personnes vaccinées peuvent toujours être infectées par – et transmettre – la variante delta de COVID-19.

« Les personnes qui se rendent au travail doivent évaluer soigneusement leur propre sécurité personnelle », déclare Brewer.

«Je sais que la vaccination est vraiment personnelle. C’est quelque chose que je veux que les autres sachent sur moi, c’est pourquoi je demande.

Si quelqu’un rechigne ou se fâche que vous lui ayez demandé son statut vaccinal, essayez de rester positif et chaleureux, dit Brewer. « Si les choses s’échauffent, la chose la plus importante à faire est de trouver un point d’accord avec la personne », dit-il. « Plus ils sont en colère, plus vous devez être d’accord. »

Cela ne signifie pas que vous devez compromettre votre moral ou mentir pour désamorcer la situation. Trouvez plutôt un terrain d’entente pour avoir une discussion saine et productive. Par exemple, la plupart des gens conviennent probablement que les vaccinations COVID-19 sont des décisions importantes et personnelles, quel que soit le côté de la clôture où elles se trouvent.

En effet, reconnaître la nature personnelle de la décision peut aider à montrer que vous comprenez à quel point l’autre personne en tient compte. C’est un meilleur démarreur de conversation qu’une approche plus agressive, dit Brewer : « Si vous arrivez vraiment énervé et commencez à poser des questions aux gens avec une puce sur l’épaule, ils vont le sentir et ils ne vont pas aimer ça.

Vous pouvez ensuite remercier l’autre personne d’avoir été franche et d’avoir exprimé ce qu’elle ressent, même si vous n’êtes pas d’accord avec sa décision, afin qu’elle se sente écoutée au lieu d’être rejetée. Althoff note que les attitudes des gens sont souvent plus facilement influencées par des conversations en tête-à-tête que par les conseils généraux des professionnels de la santé publique. Et puisque votre première conversation avec quelqu’un n’est peut-être pas la dernière, vous pourriez lui ouvrir la porte pour l’aider à changer d’avis plus tard.

« J’ai de jeunes enfants à la maison qui ne peuvent pas être vaccinés et je suis vraiment inquiet pour eux. »

Certaines personnes peuvent avoir des raisons très spécifiques de se faire vacciner, dit Brewer. Par exemple, vous voudrez peut-être aider à protéger les personnes dans votre vie qui ne sont pas éligibles pour être vaccinées – comme les enfants de moins de 12 ans – ou qui ont des conditions médicales qui les rendent immunodéprimées.

Bien que vous ne soyez peut-être pas à l’aise de partager les antécédents médicaux personnels de votre famille avec toute votre entreprise, essayez de partager une ou deux de vos propres raisons lorsque vous posez des questions sur le statut vaccinal d’un collègue, dit Brewer. Par exemple, vous pourriez dire : « Mon père a subi une greffe de rein et est immunodéprimé, donc les vaccins sont moins efficaces pour lui. Parce que je passe tellement de temps avec lui, je me sens très responsable, surtout compte tenu de tous ces récents cas de percée. »

« L’entreprise envisage-t-elle un mandat de vaccination ? »

En fin de compte, les entreprises peuvent éviter ces conversations inconfortables en établissant des règles et des mandats et en les communiquant clairement aux employés.

« Envisagez de parler à votre employeur pour établir quelles sont les normes dans votre entreprise », dit Brewer. « Il serait particulièrement utile que ces informations soient collectées par l’employeur plutôt que par des individus essayant de deviner. »

Avant de ramener les employés au bureau, les entreprises doivent envoyer des sondages pour déterminer combien de personnes sont vaccinées et exprimer clairement leur position sur les mandats de vaccination. Les organisations doivent ensuite tenir compte des commentaires des employés à tous les niveaux d’expérience, d’ancienneté, de sexe, de race, d’origine ethnique et d’âge lors de la prise de ces décisions, a déclaré le Dr Perry Halkitis, doyen de la Rutgers School of Public Health, à CNBC Make It en juillet. .

D’un point de vue juridique, les employeurs peuvent imposer la vaccination COVID-19 pour les employés, à condition qu’ils offrent des aménagements raisonnables aux personnes ayant des problèmes de santé ou des convictions religieuses qui les empêchent de se faire vacciner. Ne pas suivre le protocole de votre entreprise peut avoir des conséquences au-delà de la mise en danger de vos collègues ; trois membres du personnel de CNN ont été licenciés jeudi pour être venus travailler sans être vaccinés.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur CNBC.com.