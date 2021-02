5 façons de rendre vos soirées Zoom fraîches et excitantes à nouveau

Il y a presque un an après le début de la pandémie et nous sommes toujours reconnaissants pour la technologie qui nous aide à rester en contact avec nos amis et notre famille tout en restant en sécurité et socialement éloignés – mais la fatigue de Zoom est également très réelle.

Passer un appel virtuel avec des amis était amusant et frais au début, mais ces jours-ci, cela peut sembler si obsolète et exagéré que l’annulation des plans Zoom est le nouveau plan d’annulation dans la vie réelle.

Cela n’a pas à être comme ça, cependant. Voici quelques idées de fêtes Zoom pour en faire une affaire animée qui ne donnera pas envie à vos invités de quitter la réunion (ou de se sentir comme si elles étaient à une). Ci-dessous, voyez cinq choses à garder à l’esprit lors de la planification de votre prochain événement, qu’il s’agisse d’un brunch de groupe décontracté, d’une fête d’anniversaire virtuelle ou même d’une occasion spéciale.

1. Organisez la fête autour d’une activité de groupe spécifique

Au lieu d’avoir simplement un happy hour Zoom standard avec des amis, invitez un mixologue à se joindre à nous et apprenez à tout le monde à préparer les cocktails que vous boirez.

Il est révolu le temps où une simple invitation au chat Zoom semble séduisante. Essayez plutôt des activités de groupe, et plus il y a de créativité, mieux c’est. Seri Kertzner, propriétaire de Little Miss Party à New York, a déclaré que l’une des plus grandes tendances de fête virtuelle qu’elle voyait actuellement était d’inviter un invité spécial, comme un mixologue ou un magicien, à participer avec les invités.

Les soirées de jeux sont également importantes. Certaines personnes organisent même des soirées PowerPoint où les participants proposent des présentations créatives sur des sujets de leur choix, ce qui entraîne généralement beaucoup de rires.

D’autres thèmes populaires incluent des dégustations de vins ou de bières artisanales, des soirées mystères de meurtre, des cours de groupe comme la peinture ou le yoga et même le karaoké (si vous vous sentez courageux, bien sûr).

2. Envoyez au préalable des faveurs physiques

Le meilleur moyen d’assurer une participation solide à votre soirée Zoom est peut-être d’envoyer des cadeaux physiques aux invités avant la fête. «Cela excite à 100% vos invités de recevoir quelque chose à l’avance», a déclaré Kertzner à TMRW.

Par exemple, si vous avez une soirée cocktail avec un mixologue, vous pouvez envoyer à tout le monde un shaker, des bâtonnets, de jolies tasses, des pailles et des serviettes à cocktail, a-t-elle suggéré.

D’autres idées incluent un panier d’ingrédients pour un cours de cuisine, du maïs soufflé au micro-ondes pour une soirée cinéma ou des chapeaux de fête et des poppers pour une fête d’anniversaire. La société de Kertzner a sauté sur cette tendance, offrant une gamme de produits de fête dans une boîte qui présentent un décor, des ballons et de la vaisselle que les hôtes Zoom peuvent envoyer à leurs invités.

3. Soyez créatif avec les détails esthétiques

Le ruban Washi peut transformer votre mur blanc ennuyeux en un fond Zoom fabuleux et coloré. Planificateur de fête Little Miss

Dans les fêtes de la vie réelle, il s’agit de porter la tenue parfaite. De nos jours, il s’agit plus d’avoir le fond parfait. «Tout ce que vous pouvez apposer sur votre mur est parfait», a déclaré Kertzner. « Nous adorons utiliser des crochets Command non dommageables pour les bannières, les banderoles et les ballons, car il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez faire et créer sur le mur derrière vous. »

Vous cherchez du bricolage? Le ruban Washi peut transformer votre mur blanc ennuyeux en un design coloré, des découpes en papier collées derrière vous peuvent vraiment ramener le thème de votre fête à la maison et les ballons peuvent ajouter une touche de fête supplémentaire.

Bien sûr, il existe également des tonnes d’options d’arrière-plan virtuel. Vous pouvez trouver ceux déjà créés en ligne ou créer les vôtres. Certaines idées amusantes incluent une scène à l’intérieur de votre restaurant préféré, une table à gâteaux magnifiquement exposée ou une piste de danse bondée.

La participation de groupe peut également rendre la fête plus amusante. Avant l’événement, encouragez les invités à faire preuve de créativité avec leurs antécédents ou envoyez-leur des idées parmi lesquelles ils peuvent choisir. Une mariée a même créé des décorations imprimables que ses invités peuvent télécharger avant son mariage virtuel. «La plus grande surprise pour moi a été de voir à quel point les invités l’ont adopté», a déclaré Elisa Benson à TMRW. «Les gens ont accroché les décorations de leur maison. Un ami de la famille a imprimé une bannière géante. Nous avons vu des fleurs en papier épinglées sur des colliers de chien.

Vous pouvez également avoir un code vestimentaire qui va avec le thème (tenue des années 80, par exemple) ou juste une simple suggestion: « Portez votre chapeau de fête le plus festif! » et voyez ce que les gens proposent.

4. Rendre les grandes fêtes plus intimes

Si vous organisez un grand événement, par exemple un mariage ou une fête d’anniversaire avec de nombreux invités, essayez la fonctionnalité de salles de sous-commission de Zoom pour créer une sorte de «cocktail». Benson l’a fait pour son mariage virtuel avec l’aide de l’équipe de Wedfuly. «Cela signifiait qu’ils triaient manuellement nos invités dans des pièces spécifiques selon une liste que nous leur avions donnée, où nous avions organisé les noms en« tables », comme vous le feriez pour un mariage en personne», a-t-elle expliqué, ajoutant qu’il y en avait 300 total de participants. Elle et son marié, Peter Gaston, se rendaient dans les différentes salles de sous-commission pour rattraper plus intimement les gens.

«Nous avons entendu tellement de commentaires des clients à ce sujet – certaines chambres étaient, comme, un chahut ivre d’amis et d’autres ont fini par être une équipe hétéroclite d’étrangers», a-t-elle déclaré. «J’avais l’impression que cela reproduisait l’expérience d’un cocktail réel, où vous êtes réuni avec vos meilleurs amis, mais aussi en prenant un invité solitaire au hasard sous votre aile et en discutant avec l’oncle de quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré.

5. Ajouter une soirée dansante

Elisa Benson et Peter Gaston dansent lors de leur réception de mariage virtuelle. Laura June Kirsch / laurajunekirsch.com

Les soirées dansantes sur Zoom ne sont pas nécessairement une nouvelle tendance, mais vous pouvez faire certaines choses pour les améliorer pour l’expérience virtuelle. Que ce soit pour une fête d’anniversaire, un mariage ou même un happy hour avec des amis, la musique et la danse peuvent vraiment donner vie à votre événement – à condition que vous le fassiez correctement.

Benson et Gaston ont appris de leur DJ Julie Potash Slavin, alias DJ Hesta Prynn, que le secret des soirées dansantes Zoom est qu’il faut être plus campeur et plus stupide pour que cela fonctionne. «Avoir un vrai DJ comme Julie en valait vraiment la peine, car elle pouvait tourner une liste de lecture de chansons de deux heures et passer les jams en 30 minutes», a déclaré Gaston.

De plus, il est essentiel de rester bref. «Nous l’avons limité à 30 minutes au total, soit à peu près aussi longtemps que vous voudriez danser devant votre écran d’ordinateur», a-t-il ajouté.

La ligne du bas? Faire la fête en personne se reproduira, mais en attendant, permettez-vous de profiter pleinement du plaisir virtuel. «Voir tous nos amis et notre famille célébrer depuis leur salon, tous décorés pour l’occasion, avec leurs enfants virevoltants, bougeait d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas», a déclaré Benson. «La magie de la technologie!»