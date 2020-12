5 façons de garder la vaisselle domestique sûre et propre … et notre planète

Nous avons déjà la théorie apprise: il suffit de la mettre en pratique et les lave-vaisselle LG QuadWash sont présentés comme un parfait allié. D’accord. Et si, malgré avoir lu tout ce qui précède, nous pensons toujours qu’avec le lavage des mains ou l’utilisation d’un lave-vaisselle sans technologie de vapeur dédiée et bras articulés qui atteignent n’importe quel coin de la pièce? la vaisselle suffit?

Si nous ne nettoyons pas bien nos ustensiles de cuisine, l’inévitable n’attendra pas: la prolifération des microorganismes va commencer: bactéries et champignons qui peuvent devenir un problème pour notre santé. De plus, avoir des plats qui ne sont pas soigneusement nettoyés raccourcit la durée de vie des aliments, les rendant beaucoup plus périssables et devant être jetés.

Si nous n’avons pas de lave-vaisselle, le brossage est généralement une tâche que nous reportons. Beaucoup d’entre nous peuvent être paresseux. Et laisser la vaisselle sale dans l’évier en est une activité à haut risque, car des bactéries telles que des bactéries peuvent apparaître (et se développer) campylobacter, cause de nombreux empoisonnements indésirables et présents dans des articles tels que les planches à découper et les couteaux avec lesquels nous hachons la viande. Soyez très prudent lorsque vous nettoyez ces ustensiles.

Même l’entretien de nos ustensiles de cuisine est vital pour nous, car toute rupture ou détachement de morceaux peut se retrouver dans le tube digestif et nous causer des blessures.

3 façons d’aider nos plats

Les lave-vaisselle LG QuadWash, comme nous l’avons vu, peuvent nous aider à garder les ustensiles de cuisine beaucoup plus propres, plus propres et plus sûrs. Ce sont tous les moyens dont nous disposons pour entretenir nos plats de la manière la plus appropriée, si nous les avons chez nous.