5 erreurs que vous faites sur Tinder et d’autres applications de rencontres

Si vous êtes un utilisateur régulier d’applications de rencontres, soyez très prudent avec ce que vous partagez sur Internet.

Le plus jeune de l’endroit ne le croira pas mais avant que les smartphones n’existent, nous utilisions d’autres techniques pour flirter comme approcher le garçon / fille que vous aimiez à la discothèque, lui demander son numéro de portable pour lui envoyer des SMS et même discuter avec un programme qui n’existe plus et qu’il s’appelait MSN Messenger, qui était quelque chose comme WhatsApp mais uniquement pour les ordinateurs.

De nos jours, trouver notre meilleure moitié est beaucoup plus facile grâce aux nouvelles technologies et surtout à des applications telles que Tinder, Badoo et bien d’autres. Il vous suffit de créer un bon profil, de sélectionner une bonne photo et d’insister jusqu’à ce que vous fassiez un « match » avec quelqu’un que vous pourriez aimer..

Bien sûr, comme dans tout réseau social, vous ne savez pas vraiment à qui vous parlez de l’autre côté de l’écran, vous devez donc être très prudent avec les informations que vous fournissez. Dans cet article, nous n’allons pas vous apprendre à flirter mais nous le ferons Nous allons vous conseiller de ne pas commettre d’erreurs courantes lors de l’utilisation de ce type d’application.

Ne pas fournir de données privées

Rencontrer quelqu’un sur un réseau social comme Tinder ou Badoo est toujours excitant, mais soyons prudents. La fille ou le garçon à qui vous parlez est peut-être vraiment beau sur la photo mais vous ne savez toujours pas si cela existe vraiment ou au contraire est quelqu’un qui a créé un faux compte avec lequel arnaquer quelqu’un.

Ne pas fournir d’informations lors du premier changement tels que vos noms et prénoms, votre lieu de résidence, votre email ou le nom de vos réseaux sociaux.

Évitez de montrer des photos de votre lieu de résidence ou de votre lieu de travail

Une image vaut mieux que mille mots. Les réseaux sociaux sont un endroit parfait pour les criminels, surtout si leurs utilisateurs sont ceux qui aiment montrer ce qu’ils ont.

Montrez le quartier où vous habitez, la voiture que vous avez, votre travail ou ce que vous gagnez cela peut être le déclencheur pour un voleur ou un escroc de vous surveiller.

Utilisez des comptes de messagerie et des mots de passe alternatifs

Utilisez le même compte de messagerie et le même mot de passe dans l’application de rencontres et pour la banque peut-être pas la meilleure idée. Il est conseillé d’utiliser des comptes de messagerie créés uniquement pour ce type d’application ainsi que des mots de passe différents.

Ce n’est pas la première fois que la nouvelle d’un portail de rencontres a été piraté, révélant les e-mails et les mots de passe de milliers d’utilisateurs, donc mieux vaut prévenir que guérir.

Ne communiquez pas vos réseaux sociaux au premier contact qui les demande

Les réseaux sociaux mal utilisés sont dangereux s’ils sont mal utilisés. En eux, nous avons non seulement une multitude de photos privées de nous, mais aussi de connaissances et de parents. C’est-à-dire, une mine d’or pour les criminels.

Soyez très prudent lorsque vous partagez des réseaux sociaux dans des applications de rencontres Parce que non seulement vous fournirez beaucoup d’informations sur vous-même à des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais aussi des informations provenant de tiers qui ne sont pas à blâmer parce que vous n’avez pas de bon sens.

Utiliser le bon sens

Enfin et surtout, utiliser le bon sens. Il est possible que vous pensiez avoir rencontré la personne la plus merveilleuse du monde, que vous lui parliez depuis quelques heures et que vous pensez qu’il est l’amour de votre vie, mais soyez très prudent.

Ces types d’escrocs utilisent des messages de nature aimante pour gagner la confiance de l’utilisateur. Ils leur envoient également des photos de femmes attirantes (les victimes sont généralement des hommes), le tout dans le but d’obtenir une sorte d’avantage économique.

Alors faites attention si quelqu’un vous demande de l’argent parce qu’il veut voyager pour vous rencontrer, il s’agit probablement d’une arnaque à part entière. Ignorez ces types de messages et ne partagez jamais d’informations bancaires ou personnelles avec ces faux comptes.

