5 erreurs Netflix très courantes et comment les corriger

Netflix

Plate-forme diffusion c’est le plus utilisé au monde et celui qui fonctionne le mieux en termes d’interface. Cependant, il n’est pas infaillible.

Grâce à Netflix, la façon dont nous consommons les séries et les films a changé à jamais. De titres comme château de cartes Oui choses étrangesla plate-forme a commencé à diriger dans le monde du streaming, auquel d’autres sociétés telles que Amazon Prime Video, HBO Max et Disney+, entre autres. À ce jour, à part le contenu, aucun service n’a réussi à avoir l’interface de haute qualité dont il dispose. le N rouge. Cependant, cela ne le rend pas infaillible.

+Quelles sont les erreurs les plus courantes lors de l’utilisation de Netflix

5 – Délai de chargement

Il peut arriver que pendant que vous essayez d’utiliser Netflix pour regarder un film ou une série, la plateforme ne répond pas rapidement et les titres ne se chargent pas correctement. Cela a à voir avec le fait que de plus en plus de productions vous permettent de les voir en haute qualité, 4K. Malheureusement, toutes les connexions Internet ne sont pas aussi bonnes. Pour cette raison, vous pouvez configurer votre compte pour que l’utilisation des données soit en mode automatique et ainsi vous ne subissez pas de coupures dues à la vitesse d’internet.

4 – Impossible de se connecter

Parfois, les sessions sont fermées ou vous obtenez un nouveau téléphone portable ou un nouvel ordinateur et vous ne pouvez pas vous connecter. Patience. En règle générale, les problèmes liés à cet échec sont liés aux tentatives de connexion précédentes qui ont échoué ou au compte a été ouvert sur un autre appareil (maintenant qu’il existe des limites sur les comptes et les appareils). Mais aussi, il peut arriver que le mot de passe échoue, que vous ne vous en souveniez pas ou que l’appareil ne réponde pas. Idéalement, videz le cache et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez modifier le mot de passe et mettre à jour l’application que vous utilisez.

3 – L’écran reste noir

Il peut arriver que lors de la lecture d’un épisode d’une nouvelle série ou d’un nouveau film, l’écran devienne complètement noir. Dans ce cas, il est préférable de recharger le titre car il le corrige la plupart du temps. Sinon, vous devrez réinitialiser le cache, désactiver les extensions et/ou mettre à jour l’application que vous utilisez. Il peut également arriver que seul le son soit joué et dans ces cas, il est préférable de redémarrer l’appareil en attendant quelques minutes entre l’éteindre et le rallumer. Sinon, vous devez signaler le problème à Netflix d’où ils vous conseilleront.

2 – Erreurs numériques

Ils sont de trois types et varient selon la forme de reproduction. Les 1011 et 1012 apparaissent dans les applications de iOS et Androïd et ils sont corrigés en redémarrant votre appareil ou en vidant le cache. L’erreur 1016 est associée aux appareils de Manzana et cela a à voir avec des problèmes de connectivité, qui sont résolus en redémarrant l’ordinateur, en modifiant le réseau ou en réinitialisant la configuration de votre réseau. Enfin, le 12001 est présenté dans les appareils avec Android et cela a à voir avec le manque d’informations stockées dans ledit appareil, vous devrez donc : redémarrer votre appareil, supprimer les données ou modifier votre connexion Internet.

1 – La série ou les films ne sont pas téléchargés

Ce problème est lié au type d’application que vous utilisez à la fois sur votre mobile et sur l’ordinateur, car les titres y sont téléchargés et ne sont pas stockés sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, vous devez mettre à jour votre application ainsi que votre appareil (iOS 9.0 ou versions ultérieures, Android 4.4.2 ou versions ultérieures, Feu OS 4.0 ou versions ultérieures et les fenêtres 10 1607 (mise à jour anniversaire) ou une version ultérieure).

