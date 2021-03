5 enfants hospitalisés pour insuffisance hépatique après avoir bu de la «  vraie eau  » ionisée

Les responsables de la santé américains avertissent les gens de ne pas utiliser une marque d’eau alcaline connue sous le nom de « Real Water » après que plusieurs enfants du Nevada qui ont bu de l’eau ont été hospitalisés pour une insuffisance hépatique, selon des informations.

Une telle eau passe par un processus d’ionisation pour augmenter son pH afin qu’elle devienne plus basique ou alcaline.

Cette semaine, la Food and Drug Administration (FDA) annoncé il enquête sur un certain nombre de rapports de « non-viral hépatite , « ou une inflammation du foie non causée par une infection virale, liée à la consommation de Real Water.

En novembre 2020, cinq nourrissons et enfants de quatre ménages différents ont développé des insuffisance hépatique de cause inconnue; et six autres personnes de ces ménages – dont trois adultes et trois enfants – ont développé des symptômes moins graves, notamment des vomissements, des nausées et une perte d’appétit, selon un communiqué du District de santé du sud du Nevada .

Jusqu’à présent, le seul point commun entre tous ces cas était qu’ils avaient bu Real Water, selon le communiqué.

La FDA enquête sur la société, qui est basée à Las Vegas; et dans l’intervalle, l’agence avertit les consommateurs, les détaillants et les restaurants de ne pas «boire, cuisiner avec, vendre ou servir» le produit, selon le Déclaration de la FDA .

La raison du lien entre Real Water et les cas d’hépatite n’est pas claire; mais le district sanitaire du sud du Nevada note que l’hépatite non virale peut être causée par une exposition à des toxines, ainsi que par des maladies auto-immunes ou une consommation excessive d’alcool.

Real Water est commercialisée comme une « eau potable de qualité supérieure » qui a été « infusée d’ions négatifs » et a un pH de 9, selon le site Web de l’entreprise .

Le pH d’une eau est une mesure de son acidité ou de sa basique, avec une plage de 0 à 14, selon le Commission géologique des États-Unis (USGS) . L’eau a normalement un pH neutre de 7, et l’eau avec un pH plus bas est considérée comme acide tandis que l’eau avec un pH plus élevé est considérée comme basique ou alcaline. (Plus précisément, l’eau acide a plus d’ions hydrogène libres, tandis que l’eau alcaline a plus d’ions hydroxyle libres, ou OH, selon l’USGS.)

Récemment, boire de l’eau alcaline avec un pH de 8 ou 9 est devenu une tendance pour la santé, avec des adeptes affirmant que cela peut vous faire vieillir plus lentement, maintenir un pH sain dans le corps et prévenir des maladies telles que le cancer, selon Healthline . Mais rien ne prouve que l’eau alcaline présente des avantages pour la santé par rapport à l’eau ordinaire, a rapporté Healthline. (Sur son site Web, Real Water dit que son produit « favorise un pH équilibré » et peut « détoxifier », mais note que « ces déclarations n’ont pas été évaluées » par la FDA.)

Boire de l’eau alcaline est généralement considéré comme sûr, bien que l’eau avec des niveaux alcalins élevés puisse avoir un goût désagréable, selon Healthline . (L’eau acide, par contre, peut être dangereuse car elle peut dissoudre les métaux des tuyaux et ainsi devenir polluée, selon l’USGS.) Le corps est généralement bon pour maintenir un pH proche de neutre (environ 7,4), mais trop alcalin. Les niveaux sanguins peuvent entraîner des problèmes gastro-intestinaux et une irritation cutanée, a rapporté Healthline.

Dans un communiqué, le président de Real Water, Brent Jones, a déclaré: « Notre objectif est de travailler avec diligence avec la FDA pour parvenir à une résolution rapide ». CBS News a rapporté .

« Real Water demande à tous les détaillants de retirer le produit de l’étagère, avec effet immédiat, et de le garder dans les coulisses ou de le retourner aux distributeurs », indique le communiqué de Jones. « Tout client qui a acheté Real Water auprès d’un détaillant est invité à retourner le produit. »

Une famille du Nevada a intenté une action en justice contre la société, alléguant qu’elle est tombée malade de l’eau, a rapporté CBS News.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.