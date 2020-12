5 émissions originales de Hulu qui prouvent que le service de streaming est gravement sous-estimé

D’Amazon Prime et Disney + à Netflix et Hulu, plusieurs services de streaming se disputent les abonnés – offrant diverses émissions de télévision et films originaux, tout en garantissant les droits sur les films classiques, les sitcoms et les drames acclamés par la critique. Pourtant, en ce qui concerne le nombre d’abonnés de chaque service, Hulu racle le fond du baril.

«Le conte de la servante» | exposition sur le stand Hulu | Robyn Beck / AFP via Getty Images

Selon Statista, au troisième trimestre de 2020, Netflix comptait plus de 70 millions d’abonnés américains. Et, fin 2019, la maison de Orange est le nouveau noir comptait plus de 160 millions d’abonnés dans le monde. Amazon Prime, en 2019, compte plus de 100 millions d’abonnés aux États-Unis, tandis que Disney + compte plus de 70 millions d’abonnés. Pourtant, Hulu ne compte que plus de 30 millions d’abonnés américains. En bref, Hulu est loin d’être au niveau de ses principaux concurrents, malgré le fait que plusieurs émissions uniques aient été créées sur la plate-forme.

1. «Le conte de la servante»

Une liste de qualité sur les originaux Hulu ne peut exister sans inclure Le conte de la servante. Le spectacle – basé sur le roman du même nom – se déroule à Gilead, une société totalitaire dans ce qui faisait autrefois partie des États-Unis. Les femmes sont traitées comme des biens et un régime fondamentaliste oblige les femmes fertiles à la servitude sexuelle en raison de la chute du taux de natalité. Le spectacle est sombre, dramatique et rempli de rebondissements. La première a également été acclamée par la critique et le public.

2. «Shrill»

Aigu est une série humoristique basée sur le livre Shrill: Notes d’une femme bruyante. La série suit Annie (Aidy Bryant) – une journaliste en difficulté qui s’est engagée à améliorer sa vie sans changer son corps. Des mauvais petits amis et meilleurs amis à un patron critique et aux normes sociétales autoritaires, la sitcom s’attaque à des problèmes importants sans recourir à la prédication ou à la narration sombre.

3. «Dollface»

Visage de poupée fonctionne parce que Kat Dennings de Deux filles fauchées porte impeccablement le spectacle. Bien que son message féministe soit un peu superficiel, la série a une tonne de cœur et d’humour. Cela vous fera rire, sourire et pleurer à tous les bons moments.

Quant au récit, le spectacle suit Jules (Dennings) après avoir rompu avec son petit ami de 5 ans et doit raviver ses amitiés (qui ont toutes pratiquement expirées).

4. «Gens normaux»

Personnes normales suit Marianne et Connell – deux personnes d’horizons différents – qui se faufilent dans la vie de l’autre dans un voyage romantique éclair. La série, plutôt que de succomber aux tropes de la romance, examine les deux personnages en tant qu’individus – avec des vies qui se poursuivent avec ou sans l’autre. L’émission examine la deuxième période de passage à l’âge adulte qui est sous-explorée à la télévision et au cinéma – le voyage de l’adolescent tardif à l’adulte (par opposition au voyage à travers l’adolescence).

5. «Réveillé»

Réveillé suit Keef: un dessinateur noir sur le point de faire sa grande pause. Dans le premier épisode, il fait l’expérience du racisme de première main lorsque quelques flics supposent qu’il est quelqu’un d’autre et le plaquent au sol en plein jour. Sa vision du monde et ses perceptions de la vie changent alors qu’il affronte et défie de nouvelles idées et voix qui lui entrent dans la tête (littéralement lorsque des objets inanimés prennent vie et lui parlent).