5 dessins animés qui vous ont marqué si vous avez grandi dans les années 90

Êtes-vous un enfant né et élevé dans les années 90 ? Vous avez sûrement consommé beaucoup de Nickelodeon, Cartoon Network, The Big Channel et même Magic Kids.

©IMDBQui n’avait pas l’imagination de Doug ?

Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, quand le diffusion n’existait pas et regarder une série animée signifiait se soumettre aux caprices des signaux qui mettaient les histoires dans l’ordre qu’ils voulaient, il y avait une série de chaînes qui servaient à les accompagner chaque matin et chaque après-midi. Parmi les plus importants figuraient Nickelodeon, Cartoon Network, The Big Channel et Magic Kidsainsi que les segments pour enfants de Chaîne Warner et Fox. Quelles ont été les séries les plus importantes ?

+Les dessins animés les plus importants des années 90

5 – Laboratoire de Dexter

Créé par Genndy Tartakovskyce dessin animé portait sur Dextre, un enfant prodige qui avait un laboratoire secret caché sous sa chambre où il effectuait différentes expériences. Sa soeur, Ai-je, était le seul à connaître l’existence de cet endroit et intervenait souvent dans leurs projets. Des épisodes comme ceux de « Omelette au fromage » où il apprend à parler français et des segments comme ceux de Les amis de la justiceIls l’ont rendu inoubliable.

4 – Boule de Dragon

Qui écrit se souvient encore du moment où Les chevaliers du zodiaque a disparu de l’écran Enfants magiques et ils ont été remplacés par un garçon mystérieux qui avait une queue de singe. Dragon Ball était un symbole des années 90, qui avait beaucoup de variations comme Dragon Ball Z Oui Dragon Ball GT, et leurs personnages sont devenus des aspirations pour ceux qui jouaient des super-héros. qui n’a pas rêvé d’être Goku ou faire un kame hame ha?

3 – Animaniaques

avec le sceau de Steven Spielberg en tant que producteur, Warner Bros. avait une série de dessins animés irrévérencieux dans lesquels apparaissaient ces personnages qui étaient très proches d’être des souris et ont été reconvertis pour ne pas générer de confusion avec Disney. Parmi ses segments, il y avait aussi l’inoubliable Pinky et le cerveau, avec ses plans pour conquérir le monde. Avez-vous vu l’interview que nous avons faite au créateur de cette série ?

2 – Les Razmoket

Avec une prémisse similaire à celle qui a été vue plus tard dans histoire de jouet, les Razmoket il nous a montré ce qui arrivait aux bébés quand les adultes ne les regardaient pas. Avec une très grande dose d’imagination, des aventures sans fin ont été vues par ce groupe composé de Tommy, Charlie Brown, Philly, Lilly et Angelica, le plus grand de tous et celui qui pouvait apparemment communiquer avec eux. Il existe une théorie selon laquelle tous les bébés seraient en fait le produit du fantasme de Angéliquequi n’avait pas d’amis.

1-Doug

S’il s’agit d’imagination, comment ne pas parler de l’icône de l’imagination des enfants : Doug. Ce personnage créé par Jim Jinkins a tourné une grande partie des expériences de cet animateur à l’adolescence, avec lesquelles de nombreux enfants ont pu sympathiser et découvrir que le sentiment d’insécurité était courant, que parfois ne pas savoir quoi faire était aussi courant, et que se réfugier dans la créativité et l’imagination pouvait être un régime très amusant.

