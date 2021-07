5 curiosités de Jungle Cruise que vous ne connaissiez sûrement pas

Croisière dans la jungle C’est la dernière grande première de Disney et les spectateurs peuvent déjà la voir depuis hier dans certains pays, et à partir d’aujourd’hui via le service de streaming Disney+ avec un accès Premier. Le film avec Dwayne The Rock Johnson Oui Émilie émoussée Il contient plusieurs curiosités que vous devez savoir si vous l’avez déjà vu. Nous vous invitons à revoir la liste avec 5 d’entre eux !

+5 curiosités de Jungle Cruise

1. EST INSPIRÉ PAR UNE ATTRACTION DISNEYLAND

Au fur et à mesure que vous lisez, le long métrage s’inspire de l’attraction Jungle Cruise, qui a ouvert ses portes dans le parc d’Anaheim, en Californie, en 1955. Le succès a été si grand qu’il a ensuite été reproduit à Walt Disney World, Tokyo Disneyland et Hong Kong Disneyland. Dans le jeu, les capitaines d’un navire mènent une expédition à l’humour irrévérencieux, qui transporte des passagers le long de quatre fleuves : le Nil d’Afrique, l’Amazone d’Amérique du Sud, l’Irrawaddy d’Asie du Sud-Est et le Gange de l’Inde.

2. LE TOURNAGE A ÉTÉ À HAWA

Selon le communiqué, la production est passée par un processus de sélection difficile pour recréer Porto Velho, la ville de la forêt amazonienne qui inspire une partie du film. Le lieu choisi était Hawaï, où l’équipe s’est installée dans la ville de Kawai, l’île la plus verte de la région.

3. UN BATEAU EST AUSSI UN PERSONNAGE DE L’HISTOIRE

La Quilla, le bateau du capitaine Wolff qui plonge au cœur de l’Amazonie, est l’une des figures importantes du film. La production a équipé le bateau de nombreux ajouts, le faisant ressembler à « un bateau à vapeur branlant mais avec de la personnalité, comme le prétendait The Rock.

4. LA MULTICULTURALITÉ PRÉSENTE

Un aspect non moins important est que devant et derrière la caméra, la perception d’une empreinte multiculturelle est remarquable. Jean-Vincent Puzos (Production Designer) est français, Paco Delgado (Costumes) est espagnol, tout comme Flavio Labiano (Photographie). De plus, l’acteur Edgar Ramíez est vénézuélien, Jack Whitehall est britannique, Verónica Falcón est mexicaine et Dani Rovira et Quim Gutiérrez sont originaires d’Espagne.

5. UN VOYAGE DANS LE PASSÉ ET VERS LES DEUX CTÉS DE L’ATLANTIQUE

Le film se déroule au début du 20e siècle et se déroule des deux côtés de l’Atlantique -en Europe et au Brésil-, ce qui donne lieu à un spectacle visuel impressionnant et captivant qui se matérialise dans la conception des décors, les costumes , le maquillage et la coiffure, et plus encore.

