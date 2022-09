5 conseils pour le meilleur premier rendez-vous

Le premier rendez-vous avec quelqu’un que vous ne connaissez pas est toujours excitant. Peut-être que vous avez été jumelé avec quelqu’un ou que vous vous êtes déjà rencontré via une application ou une plateforme de rencontres. Comment vous assurez-vous que vous commencez votre rendez-vous détendu et que vous passez quand même un bon moment ?

Photo : Priscilla Du Preez/Unsplash

être prêt

Vous avez peur des silences gênants ? Ne vous inquiétez pas. Tout d’abord, la conversation n’a pas à être parfaite. Deuxièmement, lorsque vous avez un bon clic, la conversation se déroulera naturellement sans heurts. Si ce n’est pas le cas, vous n’êtes peut-être pas le bon partenaire que vous recherchez. Si vous trouvez qu’il est difficile de maintenir une conversation, cela ne peut pas faire de mal de vous préparer un peu à l’avance en cherchant des questions amusantes pour le premier rendez-vous. Si vous ne savez plus quoi dire, vous pouvez vous rabattre sur ceux-ci. Utilisez ces questions pour essayer de savoir si cette personne vous convient. Assurez-vous de ne pas simplement lancer une liste de questions à votre rendez-vous, cela ne le rendra probablement pas plus amusant.

Choisissez un endroit agréable

Le lieu de rendez-vous idéal est différent pour tout le monde. Et bien que prendre un verre ou une bouchée soit toujours une option solide, en faisant quelque chose d’actif, vous apprenez à vous connaître d’une toute nouvelle façon. Choisissez quelque chose que vous aimez tous les deux, qu’il s’agisse d’une visite au musée ou de faire de l’escalade !

N’attendez pas trop

L’idée que vous pourriez rencontrer l’amour de votre vie à cette date est écrasante. Essayez de ne pas avoir des attentes trop élevées. Ne radiez pas quelqu’un trop rapidement non plus. Si vous êtes tous les deux ravis d’aller à un premier rendez-vous, vous aurez peut-être besoin d’un deuxième rendez-vous où vous serez tous les deux plus détendus. Assurez-vous que votre rendez-vous ne dure pas trop longtemps, si ce n’est rien, vous pouvez rentrer chez vous rapidement. Mais juste pour être sûr, gardez un peu de temps libre après le rendez-vous au cas où vous passeriez un si bon moment que vous voudriez prolonger la soirée.

Photo : Karina Carvalho/Unsplash

Allez-y ouvertement et spontanément

Le premier rendez-vous consiste principalement à apprendre à se connaître. Alors soyez vous-même et montrez beaucoup d’intérêt pour l’autre personne. Lorsque l’autre personne parle, écoutez vraiment et posez des questions de suivi pour poursuivre la conversation. Essayez d’éviter les sujets lourds, il s’agit maintenant d’avoir une impression de qui vous êtes assis en face de vous. Il est important que vous passiez un bon moment et que vous puissiez rire ensemble lors de votre premier rendez-vous. Assurez-vous de toujours rester vous-même, vous n’avez rien à gagner tous les deux si vous faites semblant d’être différent de ce que vous êtes.

L’honnêteté est la meilleure politique

Si, à la fin de la soirée, vous êtes convaincu qu’il n’y a rien de plus qu’une amitié ou même cela, soyez honnête à ce sujet. Si vous n’êtes pas partant pour un deuxième rendez-vous, il ou elle le saura dès que possible. Vous ne voulez pas non plus être tenu en laisse.