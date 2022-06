5 conseils diététiques qui profitent à votre système immunitaire

Il n’y a pas de pénurie de boosters immunitaires et de suppléments à notre disposition. Et bien qu’ils puissent avoir leurs avantages, pourquoi dépenser une fortune alors que vous pouvez simplement modifier quelques petites choses dans vos habitudes alimentaires ?

Photo : Caju Gomes/Unsplash

Une alimentation riche en nutriments

Notre système immunitaire a besoin d’aliments riches en nutriments pour fonctionner. Souvent, la chose la plus dangereuse à propos d’une infection n’est pas l’infection elle-même, mais l’incapacité du corps à la combattre en raison d’une carence en certains nutriments. Selon Mark Hyman MD, plus de 90% des Américains manquent d’un ou plusieurs nutriments. Une bonne nutrition est probablement le meilleur moyen de renforcer votre système immunitaire. Idéalement, vous devriez consommer deux portions de fruits et au moins huit portions de légumes par jour.

Sans amidon ni sucre raffiné

Couper cela de votre alimentation peut faire des merveilles pour votre corps. Des études ont montré qu’après avoir consommé des sucres raffinés, votre système immunitaire est affaibli pendant plusieurs heures après. Réduire votre consommation augmentera très certainement votre immunité contre les infections et les maladies. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez essayer de supprimer la caféine et l’alcool.

Photo : Towfiqu barbhuiya/Unsplash

Apport en protéines

Les protéines sont vitales pour la fonction immunitaire. Une carence en nutriment peut être un facteur majeur de complications liées à l’infection. L’apport idéal en protéines devrait être la moitié de votre poids corporel en grammes par jour. Les protéines végétales telles que les légumineuses, les graines et les noix, si elles sont ingérées en quantité correcte, peuvent également constituer une source suffisante de protéines.

Ail, épices, gingembre et oignon

Le gros avantage de ces aliments est qu’ils sont bourrés de propriétés antimicrobiennes. Les épices comme le curcuma sont excellentes dans les soupes et les plats végétariens. Le gingembre peut également être ajouté au thé ou aux smoothies. Ces épices polyvalentes peuvent faire des merveilles pour votre fonction immunitaire et vous pouvez les ajouter à presque tout.