5 conseils d’experts pour protéger votre mobile Android

Suivez ces conseils si vous souhaitez que votre mobile soit toujours en sécurité et protégé.

Un smartphone est bien plus qu’un appareil avec lequel envoyer et recevoir des appels. C’est un terminal qui non seulement nous accompagne pendant les 24 heures de la journée, mais aussi où nous conservons et stockons pratiquement toutes nos informations personnelles.

Photographies, contacts, mots de passe, comptes bancaires, cartes de crédit … il n’y a pas une petite quantité d’informations sensibles situées sur notre smartphone, donc nous ne pouvons pas prendre l’utilisation de l’appareil à la légère ** et nous devons adopter toutes les mesures de sécurité appropriées ** à cela personne d’autre que nous ne peut y accéder.

Donc, si vous voulez avoir un smartphone vraiment sûr, mieux écouter Internet Security Office et suivez tous les conseils qu’ils nous offrent.

1. Protégez l’accès à votre appareil

Comme lorsque vous quittez la maison ou la voiture que vous verrouillez pour que personne ne puisse entrer, la même chose avec votre smartphone.

La première chose que nous devons faire pour protéger notre appareil mobile est d’avoir un bon mot de passe ou un bon modèle. Par chance les derniers smartphones ont des mesures de sécurité plus modernes comme les détecteurs d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale.

N’oubliez pas d’activer cette mesure de sécurité indispensable dans les paramètres de votre appareil mobile.

2. Ayez toujours votre smartphone à jour

Pour avoir un smartphone sécurisé, nous devons toujours le tenir à jour. À mesure que la technologie progresse à pas de géant, il en va de même pour les logiciels malveillants, les pirates et autres éléments nuisibles.

Pour que tous ces «nouveaux» dangers ne nous affectent pas, nous devons avoir des appareils constamment mis à jour Par conséquent, nous recommandons toujours les marques qui prennent la sécurité des utilisateurs très au sérieux, comme Google Apple, Samsung ou OnePlus.

3. Téléchargez des applications à partir de sites sûrs et / ou officiels

L’un des moyens les plus simples de contourner la sécurité de notre smartphone est installer des applications à partir de sites étranges ou de développeurs peu connus.

Nous avons toujours averti de la nécessité de télécharger n’importe quelle application à partir de sites officiels tels que l’Android Play Store ou l’iOS App Store pour éviter les mauvaises surprises. De même, vérifiez toujours les autorisations requises par ces applications et, même ainsi, évitez toujours d’installer des applications suspectes ou qui utilisent le nom d’autres applications plus populaires telles que WhatsApp.

4. Activez l’authentification en deux étapes

Parfois, il ne suffit pas d’avoir un bon mot de passe pour protéger notre appareil mais plutôt vous devez ajouter une sécurité supplémentaire.

Ce «quelque chose» s’appelle l’authentification en deux étapes., également connu sous le nom de double facteur, qui est un système qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire lors de la connexion avec vos comptes sur différents services Internet, généralement un code à plusieurs chiffres qui est envoyé par SMS ou par courrier électronique.

Qu’est-ce que l’authentification à deux facteurs et pourquoi vous devriez commencer à l’utiliser

La double authentification n’est pas quelque chose d’unique aux systèmes d’exploitation comme Android, mais de plus en plus de plates-formes l’adaptent. C’est le cas de WhatsApp, Twitter et autres réseaux sociaux populaires. Notre conseil? Que vous l’activez dans plus d’endroits, mieux c’est.

5. Faites des sauvegardes fréquentes

Pourquoi est-il important de sauvegarder fréquemment votre smartphone? Devez-vous vraiment l’expliquer?

Comme nous l’avons déjà dit sur notre appareil mobile, nous enregistrons généralement beaucoup d’informations de toutes sortes et la perdre pourrait être un désastre. Il se peut aussi que l’on veuille changer de mobile ou pire encore, qu’il soit volé ou volé.

Et bien grâce aux sauvegardes stockées dans notre cloud, nous pouvons récupérer toutes nos informations facilement et rapidement Comme si de rien n’était.

Bien que nous puissions utiliser n’importe quel service cloud pour cela, normalement, Android utilise Google Drive par défaut et iOS iCloud Drive.

