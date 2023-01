5 conseils de Google lui-même pour utiliser Chrome de manière plus sécurisée

Google Chrome peut être encore plus sécurisé qu’il ne l’est nativement. Il vous suffit d’utiliser ces outils recommandés par Google.

Le fait d’être navigateur web le plus utilisé au mondefait aussi Chrome est dans le collimateur de toutes les menaces, et que le navigateur de Google est devenu le plus vulnérable parmi les plus populaires, avec plus de 300 failles de sécurité découvert tout au long de l’année écoulée 2022.

Cela, cependant, ne signifie pas que Google Chrome n’est pas un navigateur sûr. Tout le contraire. Google se soucie de l’intégration fonctions de protection de toutes sortesavec lequel les utilisateurs peuvent rester à l’abri des milliers de menaces qui se cachent sur Internet.

Bien que ces types de mesures ne suffisent parfois pas à elles seules. L’utilisateur est tenu de faire preuve d’une certaine proactivité lorsqu’il s’agit de restez protégé. Ainsi, profitant de la célébration de la Journée mondiale de la confidentialité des données Jeudi dernier, le 26 janvier, Google lui-même a voulu nous donner quelques conseils pour être plus en sécurité lors de l’utilisation de Chrome.

1. Laissez-vous guider par le Guide de confidentialité

Si vous ne savez pas par où commencer protéger votre activité sur Internet, un bon moyen de suivre les étapes de base consiste à suivre le guide de confidentialité de Chrome. Dans ce document, l’entreprise propose des recommandations qui peuvent aider pour éviter que nos données ne soient exposées ou que des pages Web malveillantes puissent accéder à des informations sensibles.

Les étapes pour accéder au guide de confidentialité de Chrome sont simples. tu dois juste entrez les paramètres de confidentialité de Chrome via chrome://paramètres/confidentialité et, une fois là-bas, appuyez sur « Guide de confidentialité ».

2. Vérifiez vos mesures de sécurité

D’un autre côté, Google peut vous aider à vérifier si vos mesures de protection sont suffisamment solides. Grâce à « Safety Check », vous pouvez vérifier si vos mots de passe ont été exposéss’il y a pages Web qui abusent notifications, et plus encore.

Le contrôle de sécurité est également disponible sur le Menu des paramètres de confidentialité de Chromeet vous pouvez effectuer la vérification autant de fois que vous le souhaitez.

3. Effacez rapidement votre historique de recherche

Une astuce petite mais utile que peu de gens connaissent est la possibilité de supprimer l’historique de navigation de soi barre de recherche du navigateur. Il vous suffit d’écrire « effacer l’historique », et vous verrez comment le premier résultat comprend un bouton qui vous dirige au panneau des paramètres de Chrome à partir duquel vous pouvez supprimer toutes les données collectées par Chrome au cours des dernières heures ou des derniers jours.

4. Bloquer les onglets incognito

Une nouvelle fonctionnalité de Chrome pour Android et iOS est la possibilité de verrouiller l’accès aux onglets incognito via l’empreinte digitale. De cette façon, vous pouvez vous assurer que personne d’autre que vous ne peut accéder aux onglets privés.

5. Utilisez le gestionnaire de mots de passe intégré

Nous devrions tous utiliser un gestionnaire de mots de passe pour protéger nos mots de passe. Google en propose un totalement gratuit, qui est se synchronise automatiquement entre tous nos appareils vous n’avez donc à vous soucier de rien.

En son temps, on expliquait déjà comment commencer à utiliser le gestionnaire de mots de passe googleet nous vous parlerons de certains de ses avantages par rapport à d’autres alternatives, telles que l’option de importer des mots de passe facilement ou le vérification de mot de passequi avertit si l’une de nos clés a pu être exposée.

