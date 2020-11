5 confessions faites par les membres du GOT7 qui auront des larmes en larmes

Tandis que le GOT7 les membres sont connus pour leurs personnalités aimables et humoristiques, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas fait de confessions déchirantes au fil des ans. Voici une liste de 5 confessions faites par les membres du GOT7 qui auront Ahgases (Le fandom de GOT7) en larmes.

1. Mark parle de la loyauté d’Ahgases

Lors d’un événement de fans, Mark a expliqué qu’ils ne se soucient plus de la bonne performance de leurs albums dans les charts et qu’ils ne se soucient que de rendre Ahgases heureux.

Chaque fois que nous sortons un album, entre nous, comment vais-je mettre ça? Notre attente est toujours élevée. Mais honnêtement, comparé à notre… C’est un peu… Tu sais, non? Honnêtement maintenant, nous ne sommes pas si préoccupés par cela. Avec nos fans, la scène, grâce à nos fans, nous sommes capables de monter sur scène. Parce que vous êtes ici, tout va bien. Ce que j’ai réalisé de notre réunion de fans, c’est que tant que nous avons nos fans, tout va bien. – Marque

2. Youngjae s’exprimant sur sasaeng Ventilateurs

Youngjae a eu affaire à sasaeng fans depuis des années, car ces «fans» envahissent constamment sa vie privée. Récemment, Youngjae a eu affaire à un sasaeng fan qui a pris une photo de lui sans sa permission, et il a exprimé sa frustration sur son Instagram Compte.

Ne venez pas au magasin. Et était-ce une menace? Vous ne pouvez pas simplement prendre une photo de moi en train de bavarder avec d’autres personnes dans un café sans ma permission et me demander ensuite: «Puis-je publier ceci? – Youngjae

Youngjae a ensuite publié un autre message sur son compte Instagram, répondant à la question sasaeng fan lui avait demandé.

Si vous voulez voir la vie d’une personne se ruiner, allez-y et publiez-la. – Youngjae

3. JB parle du divorce de ses parents

Lors d’un épisode de Bonjour conseiller, une jeune fille a partagé son inquiétude au sujet de ses parents qui se battent constamment parce que son père met l’alcool au-dessus de la famille. Pour cette raison, la fille craint que ses parents divorcent. JB a ensuite partagé qu’il était confronté à un problème similaire dans sa jeunesse.

Notre famille était comme ça aussi. Mes parents ont finalement divorcé, alors je vis actuellement avec ma mère et mon beau-père. – JB

JB a également partagé qu’il avait peur chaque fois que ses parents se battaient.

Chaque fois qu’ils se battaient, je devenais prudent et j’étais surpris par les plus petits sons. J’ai eu peur. – JB

JB a ensuite demandé au père de la fille de réfléchir à ses actions, car elles pourraient avoir un effet important sur la vie de son enfant.

[Actions like that] ont un impact énorme sur un enfant pendant qu’il grandit. – JB

4. Jackson parle de la façon dont il a dérivé de son père

Le père de Jackson était un tireur réussi, puisqu’il a même remporté une médaille d’or aux Jeux asiatiques. Jackson a également appris l’escrime dès son plus jeune âge, et il était assez bon dans ce domaine, car il a même reçu une offre d’une université américaine. Cependant, Jackson a senti qu’il dérivait de son père en vieillissant, et il ne pouvait pas contenir ses larmes en parlant de cela.

Je suis progressivement devenu de mieux en mieux, mais à mesure que mon père et moi vieillissions lentement [he breaks down in tears] mon père et moi nous sommes lentement séparés. J’ai atteint le sommet dans un certain nombre de domaines, mais j’ai également découvert que cela ne m’a pas rendu heureux. Je ne pense pas avoir de temps à passer avec mon père. – Jackson

5. BamBam exprimant sa gratitude à Ahgases

Lors d’un concert, BamBam a été submergé d’émotions lorsqu’il a exprimé sa gratitude à Ahgases.

Je ne pensais pas que nous recevrions autant d’amour. Alors, j’espère que vous faites des choses pour vous-mêmes, pas seulement pour nous. Lorsque nous dormons la nuit, vous êtes occupés à obtenir plus de vues sur nos vidéos, c’est pourquoi vous ne dormez pas à ce moment-là. Je suis tellement désolé et tellement reconnaissant. – BamBam

BamBam a également déclaré comment il voulait rembourser l’amour qu’Ahgases montre à GOT7.