5 choses qui vont se passer cette semaine dans « The Promise »: les enquêtes prennent une tournure inattendue et plus

La série « La promesse” se positionne comme l’un des favoris du public espagnol qui se retrouve devant la télévision tous les après-midi pour profiter de l’épisode quotidien diffusé sur La 1.

Connaissant la croissance des téléspectateurs au fur et à mesure des épisodes, la chaîne de télévision en charge de sa transmission a publié l’avant-première hebdomadaire de ce que nous verrons entre le 16 et le 20 janvier.

De cette façon, nous avons appris de nombreux détails qui surprendront sans aucun doute les fans. Si vous souhaitez en connaître quelques-uns, n’hésitez pas à poursuivre la lecture de cet article, puisque nous détaillerons ce qui se passera dans la déjà célèbre hacienda.

QUE SE PASSE-T-IL CETTE SEMAINE À « LA PROMESA » ?

Leonor et Mauro laissent libre cours à leurs sentiments

Après ce qui s’est passé la semaine dernière, lorsque Leonor a embrassé Mauro sans son consentement, la jeune femme a un peu honte et s’excuse auprès du laquais, mais en réalité elle ne regrette pas du tout, car elle a aimé l’avoir fait.

En raison des actions des deux jeunes hommes, Mauro commence à craindre que ses patrons ne le découvrent et n’agissent contre lui, mais rien ne les arrête.

De plus, après de nombreux refus, Mauro accepte les flirts de Leonor et ils s’enferment dans sa chambre, mais ils sont surpris quand quelqu’un frappe à la porte.

Ils veulent se débarrasser de Jana

Petra, sur ordre de la marquise, continue de confier à Jana les tâches les plus difficiles. Le but est clair : l’épuiser et lui faire quitter définitivement son travail à l’hacienda. Leur rivalité grandit de plus en plus.

Cependant, Jana n’abandonne pas, car elle sait qu’elle doit continuer dans ce travail pour découvrir la vérité sur la mort de sa mère. C’est pourquoi il n’a pas d’autre choix que de continuer à faire ces durs travaux.

Heureusement pour elle, Manuel l’aide de toutes les manières possibles, tandis que les sentiments entre eux continuent de croître progressivement, mais sûrement.

Jana est le personnage principal de « La promesse » (Photo : RTVE)

Manuel réconforte Jimena

À la demande de sa mère, Manuel accompagne Jimena dans son deuil et l’accompagne pendant qu’elle surmonte la douleur de la perte de Tomás, alors il l’emmène se promener près de l’hacienda.

Cependant, la marquise a d’autres projets pour Jimena et ainsi l’aider au plus vite. C’est comme ça qu’ils lui ont trouvé un nouvel assistant.

Mauro a-t-il une petite amie ?

Pía a répandu la nouvelle qu’ils cherchaient un nouvel assistant pour Jimena dans toute la ville et c’est ainsi que le volontaire a été choisi, une jeune femme nommée Teresa, qui laisse tout le monde sans voix.

Et c’est que la fille serait la petite amie de Mauro, qui flirte avec Leonor.

Les enquêtes de Conrado et le piège de Jana

Le commissaire Conrado poursuit les enquêtes sur le meurtre de Tomás et pense qu’il s’agit d’un crime passionnel, alors il interroge Jana sans grande chance.

Puis les investigations prennent une tournure radicale lorsque Conrado découvre que le corps a été déplacé, ouvrant de nouvelles investigations, dans lesquelles la découverte de l’arme du crime était la clé.

La marquise, au courant de tout, joue un piège à Jana avec un coupe-papier. Heureusement, le protagoniste de l’histoire a pu cacher ledit objet sans que l’huissier ne s’en aperçoive.

COMMENT VOIR « LA PROMESSE » ?

La série « La promesse » peut être vu dans Espagne du lundi au vendredi via le signal le 1le premier canal de Télévision espagnole (TVE) à partir de 16h30.. Le programme sera également disponible via la plateforme de streaming RTVE Joueren ligne et en direct.