5 choses qui vont se passer cette semaine dans « The Promise »: inquiet pour le Baron, Manuel subit un accident et plus

Depuis sa première en Espagne, la série «La promesse” a battu un record d’écoute grâce au signal RTVE. La production qui a un super casting d’acteurs apportera des épisodes passionnants cette semaine et captivera le public du début à la fin. En ce sens, nous vous expliquons ici ce qui se passera dans les chapitres du lundi 27 au vendredi 31 mars.

Avec la participation d’acteurs comme Ana Garces, Arturo Sancho, Eva Martin, Manuel Regueiro et Paula Losada.entre autres, « La promesse» est devenue l’une des productions les plus vues ces derniers mois depuis sa première en janvier 2023.

La série se déroule dans 1913 s’articule autour de deux familles liées. L’un d’eux est celui de la lignée des marquis de Luján qui cherchent à se sauver de la ruine en obtenant un mariage de convenance pour leur fils aîné.

Pendant cette semaine « La promesse» devra parler pour les événements qui se produiront avec chacun de ses personnages. Un accident est enregistré et l’inquiétude envahit beaucoup.

Ana Garcés joue Jana Expósito dans la série espagnole « La Promesa » (Photo : RTVE)

QUE SE PASSE-T-IL À « LA PROMESA » ENTRE LE LUNDI 27 MARS ET LE VENDREDI 31 MARS ?

5. La marquise attend des nouvelles du baron

Il Duc demande Camille poursuivre ses recherches concernant la situation économique du Luján. De son côté, la Marquise continue de s’inquiéter de la disparition de son père, le Baron, car elle n’a reçu aucune nouvelle de lui.

La jeune femme espère aussi recevoir un appel de Romulus pour savoir s’il y a des nouvelles de l’homme.

4. Martina soutient Cruz

Cruz est toujours préoccupé par le baronmais vous trouverez dans Martine une personne qui la soutiendra dans ses moments les plus difficiles. Cette dernière lui dit que si quelque chose de mal était arrivé à son grand-père, ils en auraient déjà entendu parler.

Entre-temps, Maria Fernández reçoit une première lettre d’Afrique. A ce moment, Lope est chargé de le lire. Là, tout le monde découvre que Sauveur qu’il est sain et sauf et qu’il pense beaucoup à sa petite amie.

Carmen Flores Sandoval donne vie à Simona Martínez dans le mélodrame « La Promesa » (Photo: TVE / Instagram)

3. Candela révèle un secret à Petra

Janna rien ne se passe bien, car il devra faire face à des situations difficiles devant pia, Thérèse et Maria Fernándezqui cachent quelque chose d’important qu’ils ne veulent pas dire.

Compte tenu de cela, Pétra Il va tenter de déchiffrer ce mystère, mais il pense aussi être victime de diverses attaques et critiques. A cause de cette préoccupation Bougie parlez-lui et expliquez-lui que ce n’est pas ce qu’elle pense, puisque la critique s’adresse à don Camille.

2. Manuel est victime d’un accident

Manuel est victime d’un accident et inquiète sa famille et ses amis. Le pilote a failli perdre la vie en conduisant un avion. Après avoir appris ce qui s’est passé, Romulus avertir le service où tout le monde regrette ce qui s’est passé.

Pour sa part, Croix ne crois toujours pas ce qui est arrivé à Manuel. En attendant, cette nouvelle affecte également Jiména.

Le jeune homme est très grièvement blessé, mais toujours en vie. La nouvelle que Manuel Il est vivant, il suscite l’espoir de tout le monde, mais on rapporte qu’il a reçu un coup violent à la tête qui l’a rendu grave.

1. Manuel dans un état grave

Après avoir subi l’accident Manuel Cela a été très grave et quand ils rentrent chez eux, tout le monde se rend compte que la situation est plus difficile qu’ils ne l’imaginaient. Et c’est que le jeune homme ne parle ni ne bouge.

Les médecins ont déterminé que le pilote Ça va rester comme ça pendant un moment. Celle qui souffre aussi beaucoup est Jimena lorsqu’elle voit son petit ami. Elle a des sentiments mitigés et la tristesse l’envahit.

COMMENT VOIR « LA PROMESA » EN ESPAGNE ?

La série « La promesse” est diffusé en Espagne via le signal le 1 RTVE. L’horaire de production télévisuelle est du lundi au vendredi de 16h30..

N’oubliez pas non plus que vous pouvez profiter de « La Promesse » à travers de streaming. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à la plateforme Série RTVE Play. En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès à des épisodes de la série télévisée, des avant-premières exclusives et du matériel supplémentaire de la production.