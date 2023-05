5 choses qui vont se passer cette semaine dans « 4 étoiles »: ils recherchent José Antonio, la déclaration de Julio et plus

Très peu de temps après la fameuse production espagnole «4 étoiles” continue de briller de sa propre lumière la nuit à travers RTVE. La fiction mettant en vedette Toni Acosta et Marta Aledo présentera de nouveaux épisodes cette semaine. Par conséquent, nous vous expliquons ici ce qui se passera entre le lundi 8 mai et le vendredi 12 mai.

La série raconte l’histoire d’un famille excentriqueen un hôtel, qui traversera différentes situations et dont l’intrigue captive le public du début à la fin. C’est pourquoi ses épisodes en plaisent à plus d’un.

Justement, dans les derniers chapitres de « 4 étoiles” on a vu ça Juillet voulait aider clair afin que vous puissiez rechercher de nouveaux indices et découvrir qui a tué Richard. De plus, la jeune femme voulait voler l’argent de la maison de Rita pour financer toutes ses dépenses qu’exige l’enquête.

Tandis que Javier et Paul ils entrent dans une conversation très personnelle et racontent leurs expériences amoureuses. Le premier lui dit que son mariage traverse une mauvaise passe, tandis que le second estime que son cas est similaire à son histoire.

« 4 étoiles » est une série préférée du public (Photo : RTVE)

5 CHOSES QUI SE PASSERONT DANS « 4 ÉTOILES » DU LUNDI 8 MAI AU VENDREDI 12 MAI

5. Les finances familiales en difficulté

Les problèmes dans le hôtel ils ne s’arrêtent pas et le famille lasierra Il ordonne aux spécialistes d’arriver pour vérifier ce qui se passe avec les dégâts. Compte tenu de cela, ils considèrent également que si cela dépasse ce qu’ils avaient prévu de payer, ils entreraient dans une grande crise financière et ils pourraient fermer.

4. Clara et Silvia en colère

Les différences entre clair et Silvia continuer en raison de la disparition de Richard. Les femmes ne donneront pas leur bras pour se tordre, mais Javier apparaîtra pour essayer de les amener à essayer de résoudre leurs problèmes.

« 4 étoiles » apportera de grandes surprises cette semaine (Photo : RTVE)

3. La déclaration de Julio

Juillet Tu rencontreras clair et il ne manquera pas l’occasion de déclarer à la jeune femme qu’il n’avait jamais imaginé un tel moment. Cela tombera aussi comme un seau d’eau froide pendant Marthe.

2. La recherche de José Antonio

Marthe et Juillet Ils ne passeront pas un bon moment à cause de leurs problèmes qui les ont fait montrer leur colère devant tout le monde.

Mais après la disparition de Jose Antonio tous deux vont s’unir pour commencer la recherche du jeune homme et oublier leurs querelles.

Tout le monde cherche José Antonio en « 4 étoiles » (Photo : RTVE)

1. Où est José Antonio ?

Plusieurs jours se sont écoulés depuis Jose Antonio Il ne montre aucun signe de vie et cela inquiète beaucoup sa famille et ses amis. Dans le hôtel de la famille lasierra tout le monde attend pour le localiser et démarrer le Recherche. Cela générera également des frictions. Où est l’homme?

COMMENT VOIR « 4 ÉTOILES » ?

La série « 4 étoiles » Il est diffusé du lundi au jeudi, à 21h50 en Espagne, via le signal de la chaîne de télévision 1 de RTVE. Pour voir les chapitres en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien.