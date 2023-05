5 choses qui vont se passer cette semaine dans « 4 étoiles »: Clara veut soutenir Sergio et Silvia se bat avec Javier

« 4 étoiles » C’est l’une des productions qui a réussi à se consolider le plus rapidement dans toute l’Espagne. La série raconte les aventures de la famille Lasierra et des autres habitants de Vera del Rey, une ville bien connue d’Almeria. Soit par l’alchimie évidente entre Clara et Julio, ou les abus constants dont Jon souffre, la vérité est que le roman continue d’apporter des épisodes avec beaucoup d’émotion semaine après semaine. Par conséquent, dans GAM On vous dit ce qui va se passer entre le lundi 22 et le jeudi 25 mai.

Comme nous le savons bien, l’intrigue de « 4 étoiles » tourne autour du célèbre hôtel d’une famille qui fait face à diverses situations pleines d’amour, de vengeance et de haine entre ses habitants. L’histoire a réussi à captiver immédiatement le public ibérique, réussissant à se positionner parmi les favoris de toute l’Espagne en quelques semaines.

Lors des derniers épisodes de « 4 étoiles » on a pu voir sur scène l’opération qui Javier et Martínez sont montés pour capturer les Riojanos, un groupe dédié à la commercialisation de médicaments locaux. En outre, Clara a commencé à soupçonner que l’arrivée de Sergio il garde plus d’un secret qu’il doit découvrir au fil des semaines.

Avec l’ensemble du casting de « 4 étoiles » (Photo: Toni Acosta / Instagram)

Cependant, l’un des points les plus critiques du roman s’est produit entre Felisa et Alejo, puisque la femme du maire aurait laissé entrer une troisième personne dans leur vie. Cela aura-t-il un impact sur l’intrigue ? Eh bien, nous vous racontons ici les événements les plus choquants qui se produiront cette semaine.

5 CHOSES QUI SE PASSERONT DANS « 4 ÉTOILES » DU LUNDI 22 MAI AU JEUDI 25 MAI

5. Clara veut soutenir le traitement de Sergio

Voyant le coût élevé du traitement de Sergio, Clara veut aider en payant les médicaments et décide de vendre sa partie de l’hôtel à Rita. Cependant, avant que la signature ne soit apposée, la vérité éclate au grand jour et la fille de Ricardo Lasierra découvre la vérité décevante.

Toni Acosta donne vie à Clara Rojo dans « 4 étoiles » (Photo : Toni Acosta / Instagram)

De même, la relation entre Silvia et Javier traverse un moment de tension extrême, car c’est lui qui n’a pas réussi à pardonner et à surmonter tout l’acte de trahison qu’elle a commis.

4. Un homme mystérieux arrive à l’hôtel Lasierra

L’arrivée d’un personnage incarné par David Pareja va provoquer une grande inquiétude dans toute la ville, mais surtout à Cuca et Marifrán, qui soupçonnent qu’il s’agirait de « El Naipe », un braqueur bien connu qui s’est fait connaître pour ses méfaits et ses dangers quand attaquant.

En ce sens, ils choisissent d’appeler Javier et Martínez pour enquêter et dissiper les doutes d’un danger apparent dans l’hôtel. Pendant ce temps, la situation entre Silvia et Javier semble plus tendue que jamais et ils commencent à se disputer à haute voix, ce qui amène Jon à découvrir l’origine du problème de ses parents.

3. Une fête sans Ricardo

L’absence de Ricardo n’a pas empêché l’hôtel Lasierra de célébrer un autre anniversaire de fondation et de décider d’inviter tout le monde à son grand événement, à l’exception de Julio après sa rupture avec Marta.

Antonio Resines est Ricardo Lasierra dans la série (Photo: Toni Acosta / Instagram)

Cependant, Clara décide de l’inclure dans les célébrations et décide de se joindre à la fête. D’un autre côté, la situation entre Silvia et Javier ne semble jamais être réglée, bien qu’elle ait maintenant suggéré d’aller en thérapie de couple pour atténuer leurs problèmes conjugaux.

2. Juillet devient une pomme de discorde

Ce qui semblait être une relation de respect entre Clara et Marta s’est transformé en une guerre d’amour totale envers Julio. Une telle situation entre les deux femmes fait découvrir à Andrés avec qui sa femme a été infidèle, venant affronter Julio aux abords d’un bar et sous les yeux de toutes les personnes présentes.

Pendant ce temps, Luz regrette d’avoir donné à Paolo une chance de sauver leur relation, tandis qu’une fête d’adieu à l’intérieur de l’hôtel fait des ravages et fait disparaître Laura sans laisser de trace. Cela ira-t-il plus loin ou est-ce juste une partie du spectacle?

1. Clara tombe amoureuse de Julio

Lors de la recherche de Laura, Clara parvient à se rendre compte qu’elle ressent quelque chose pour Julio. À leur tour, Silvia et Javier commencent leur thérapie de couple pour trouver des solutions et ne pas finir séparés. Bien sûr, tout ne sera pas facile, car c’est lui qui décidera de laisser sortir toutes ses émotions, même s’il blesse sa petite amie et sa compagne.

COMMENT VOIR « 4 ÉTOILES » ?

La série « 4 étoiles » Il est diffusé du lundi au jeudi, à 21h50 en Espagne, via le signal de la chaîne de télévision 1 de RTVE. Pour voir les chapitres en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien.