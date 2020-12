5 choses que vous devez regarder à l’écran lors du choix d’un mobile

Taux de rafraîchissement, taille, résolution … quelle est la chose la plus importante sur l’écran d’un smartphone?

Choisir un nouveau smartphone n’est pas quelque chose à prendre à la légère d’autant plus qu’il s’agit d’appareils coûteux qui nous accompagneront pendant au moins quelques années de notre vie.

Design, processeur, caméra … de nombreux éléments doivent être pris en compte. Bien sûr, l’écran est l’un des éléments les plus importants d’un téléphone mobile Et c’est que selon une étude, nous passerons jusqu’à 9 ans de notre vie à regarder l’écran de notre smartphone.

Donc, Quels aspects doivent être pris en compte sur l’écran d’un smartphone? Découvrons-le.

Que devriez-vous regarder sur l’écran d’un smartphone avant de dépenser de l’argent?

Le portail Android Authority, l’une des références de la technologie mobile et notamment d’Android sur internet, a interrogé ses utilisateurs sur les aspects les plus importants d’un écran lors de l’achat d’un smartphone. Avec plus de 1 400 votes en quelques semaines à peine, les résultats étaient assez intéressants.

Cinq sont les aspects qui attirent le plus l’attention des utilisateurs sur un écran. En commençant par le dernier, seulement 6,4% des répondants ont voté sur la taille de l’écran. Cela signifie que très peu d’utilisateurs se soucient de la taille d’un smartphone, ce qu’Apple a déjà démontré avec le lancement d’appareils compacts comme le puissant iPhone 12 Mini.

D’un autre côté, résolution d’écran et couleur d’écran classées respectivement troisième et quatrième. En ce qui concerne la résolution, les données sont assez importantes car elles montrent que quelque chose qui était si important il y a des années n’est pas une priorité pour le moment. Pratiquement tous les appareils mobiles ont aujourd’hui une résolution magnifique, les utilisateurs préfèrent donc d’autres fonctionnalités lors du choix d’un smartphone.

La deuxième place est pour la technologie d’écran avec 28,3% des voix. Aujourd’hui, il existe de nombreuses différences entre les écrans IPS, OLED ou LCD, il est donc compréhensible que les utilisateurs choisissent la meilleure technologie d’écran dans leurs nouveaux téléphones.

Enfin, quel est l’aspect le plus important d’un écran? Fréquence de rafraîchissement.

Comme son nom l’indique, le terme «taux de rafraîchissement» fait référence à la vitesse à laquelle le contenu de l’écran est mis à jour. Cette vitesse est mesurée en images par seconde, donc l’unité de mesure utilisée pour déterminer le taux de rafraîchissement d’un panneau est le Hertz –Hz–.

Selon l’autorité Android, près de 39% des utilisateurs ont voté pour cette fonctionnalité. Apparemment, 60 Hz ont été insuffisants pour beaucoup et c’est qu’une fois que vous essayez 90 Hz et même 120, il est impossible de revenir en arrière.

Et pour vous, quelle est la chose la plus importante sur un écran de smartphone?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂