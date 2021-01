L’Assistant Google est sans aucun doute l’un des assistants les plus complets que vous pouvez utiliser actuellement sur vos appareils. Les fonctions d’Assistant se développent chaque jour, et bientôt vous pourrez même faire appel à leur aide pour retrouver les objets perdus.

Lors de la préparation de la sortie de nouvelles fonctions, Google souhaite vous donner quelques clés afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de l’Assistant. Par conséquent, l’entreprise a préparé une série de vidéos pour vous dire quoi demander à l’assistant. Faites attention, car Assistant est sur le point de devenir un outil encore plus indispensable pour vous.

5 choses que Google veut que vous demandiez à l’assistant

Informations sur tout établissement

L’Assistant Google est une excellente option pour connaître les informations sur vos établissements préférés en utilisant simplement une commande vocale, soit à l’aide du microphone mobile, soit via vos écouteurs. Par exemple, vous pouvez dire à l’assistant « Ok Google, dis-moi si Burker King est ouvert le dimanche » pour connaître les horaires de la chaîne de restauration rapide.

Si vous souhaitez entrer en contact avec un établissement de la marque, il vous suffira dites à l’Assistant que vous souhaitez contacter et demandez-lui d’appeler. Comme ce n’est pas la même chose de le lire que de le voir en images, nous vous laissons la vidéo publiée par Google pour suggérer ce que vous devriez demander à votre assistant.

Définir des rappels et des alarmes

Plus besoin de rechercher des informations que vous ne connaissez pas manuellement, l’Assistant est prêt à donner toutes les réponses dont vous avez besoin à des moments clés. Comme nous le voyons dans l’exemple de la vidéo, vous pouvez utiliser l’assistant pour savoir combien de temps il faut à votre chien pour digérer, et également pour régler l’alarme afin que le mobile vous avertisse lorsque ces heures sont passées.

Pour ce faire, il vous suffit de dire « Ok Google, règle une alarme pendant 7 heures », et l’alerte sera configurée sans que vous ayez à lever un seul doigt. Obtenez des réponses, activez des alarmes et des rappels … Il vous suffit de demander à l’Assistant, et il le fera pour vous.

Découvrez et écoutez des chansons

Il n’est pas nécessaire d’installer des applications comme Shazam pour savoir quelle chanson est en cours de lecture et à quel point vous l’aimez, mais dont vous ne connaissez pas le nom. Juste en disant « Ok Google, quelle chanson joue? », l’assistant vous indiquera le titre de la chanson et son artiste.

Les avantages d’Assistant ne s’arrêtent pas là, car, directement, vous pouvez demandez-lui de jouer cette chanson tout de suite via l’un de vos lecteurs audio. Soit dit en passant, n’oubliez pas que vous pouvez également demander à l’assistant Google d’aller avec la musique ailleurs.

Contrôlez d’autres appareils intelligents

Vous êtes loin de chez vous et vous ne savez pas si vous avez laissé le four allumé? Demandez à l’Assistant! En ayant d’autres appareils intelligents à la maison, vous pouvez utiliser l’assistant Google pour connaître leur statut, par exemple, si l’éclairage de la cuisine est allumé. «Ok Google, dis-moi si le four est allumé» suffirait pour savoir si tu peux te reposer tranquillement.

Une fois la situation dans la maison maîtrisée, passez directement en mode vacances demander à l’Assistant d’activer Ne pas déranger. De cette façon, les notifications disparaîtront et vous pourrez profiter de quelques heures de repos en vous déconnectant du téléphone.

Trouvez des magasins à proximité et accédez-y

Nous avons tous vécu des situations d’urgence dans lesquelles nous devions trouver un type d’établissement spécifique à proximité. Dans le cas du protagoniste de la vidéo, vous devez savoir quels magasins de chaussures se trouvent à proximité pour acheter une paire de chaussures pour votre enfant. N’a aucun problème, car L’assistant vous donne la solution en quelques secondes lorsque vous demandez « Ok Google, à quelle distance se trouve le magasin de chaussures? »

L’assistant vous donne non seulement ces informations, mais également vous aide à y arriver le plus rapidement possible au magasin à l’aide de Google Maps. C’est un autre des points forts d’Assistant, son travail conjoint avec le reste des services du Grand G.

