5 choses étranges que le rover Perseverance de la NASA apporte à Mars

Dans quelques jours seulement, le rover Perseverance de la NASA devrait atterrir sur Mars jeudi (18 février), et il apportera avec lui cinq « joyaux cachés ».

Pendant des décennies, la NASA a suivi une tradition appelée «festonner», ajoutant des extras amusants aux vaisseaux spatiaux et aux rovers se dirigeant vers le cosmos. Les Pioneer 10 et 11, deux engins spatiaux lancés dans l’espace dans les années 1970, comprenaient une plaque représentant l’emplacement de la Terre dans la galaxie ainsi que des images d’un homme nu et d’une femme nue. L’image était l’idée de Carl Sagan, qui voulait que toute vie extraterrestre qui pourrait trouver le vaisseau spatial sache qui nous sommes et comment nous contacter.

L’un des objets inclus dans Persévérance rend hommage à cette histoire. Une plaque fixée au rover utilise le même type de dessin au trait élégant que celui utilisé sur la plaque Pioneer, cette fois représentant la Terre, le soleil et Mars, tous reliés par des lignes de code Morse indiquant «Explorez comme un seul». Et ce n’est que l’un des nombreux « joyaux cachés » du rover Perseverance de la NASA.

10,9 millions de noms

La persévérance apportera 10,9 millions de noms sur Mars sur des micropuces attachées à une plaque de métal indiquant «Explorez comme un». (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La même plaque contenant des hochements de tête aux plaques Voyager et Pioneer de la NASA contient un autre message spécial: trois micropuces portant 10 932 295 noms de la campagne «Envoyez votre nom à Mars» de la NASA. C’est une tradition pour les rovers martiens de la NASA; Curiosity, le dernier rover sur Mars de l’agence, portait une puce avec 1,2 million de noms.

Les micropuces contiennent également 155 essais d’étudiants qui ont atteint la finale du concours de nomination de rover de l’agence spatiale. Ce concours a été remporté par Alex Mather, un élève de septième de Virginie.

Un hommage au COVID-19

Une plaque d’aluminium commémorative de 3 pouces sur 5 pouces (8 pouces sur 13 centimètres) a été installée sur le côté gauche du châssis du rover Perseverance. La plaque rend hommage à l’impact de la pandémie de COVID-19 et à la persévérance des travailleurs de la santé dans le monde. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le rover comprend également un hommage aux professionnels de la santé qui ont combattu la pandémie de coronavirus ici sur Terre. Le rover a été lancé en juillet 2020, quelques mois seulement après que le virus a frappé les États-Unis

L’équipe de rover voulait reconnaître l’impact de l’année de lancement du rover, et en particulier les personnes en première ligne de la pandémie. Ainsi, l’équipe a apposé une plaque d’aluminium sur le côté gauche du rover montrant le caducée – l’image d’un serpent enroulé autour d’un bâton qui est utilisé comme symbole de médecine aux États-Unis – tenant la Terre.

Mastcam-Z: « Sommes-nous seuls? »

Des images gravées sur une paire de caméras du rover Perseverance montrent les premières formes de vie sur Terre, un hommage à la mission du rover de rechercher des signes de la vie microbienne ancienne sur Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Bien que les assiettes comme celles portant les noms et honorant les travailleurs de la santé soient purement décoratives, certains des objets cachés de Perseverance sont à la fois décoratifs et fonctionnels. L’un d’eux est Mastcam-Z, une paire de caméras zoomables sur le rover pour capturer des panoramas couleur de la planète rouge.

Mastcam-Z est entièrement fonctionnel en tant que caméra, mais il contient également un message très important, a déclaré la NASA dans un communiqué: « Sommes-nous seuls? Nous sommes venus ici pour rechercher des signes de vie et collecter des échantillons de Mars pour étude sur Terre. . A ceux qui suivent, nous souhaitons un bon voyage et la joie de la découverte. »

Les mots «joie de la découverte» sont également écrits autour du message dans une variété de langues, et Mastcam-Z suit les traces du programme Pioneer avec des images des premières formes de vie de la Terre comme des cyanobactéries, une fougère et un dinosaure. Il existe également des dessins au trait d’un homme et d’une femme, similaires à ceux des plaques Pioneer.

SHERLOC

L’instrument SHERLOC sur la persévérance porte une pièce spéciale en matériau de casque-visière, qui rend hommage au détective fictif dont l’instrument est nommé. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les fans de géocaching – un jeu de chasse au trésor dans lequel les gens utilisent le GPS pour se cacher et trouver des trésors – apprécieront de savoir que l’équipe de rover a caché une pièce spéciale en matériau casque-visière sur l’un des instruments. La déclaration de la NASA l’a qualifié de géocache «plus éloignée que toute autre».

La pièce fait partie de la cible d’étalonnage de l’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) et porte l’adresse de son célèbre homonyme narratif (221b Baker Street à Londres).

SHERLOC est également orné d’une tranche de météorite martienne et de quatre autres échantillons de matériaux de combinaison spatiale. Bien qu’il soit cool d’avoir une partie de l’histoire des vols spatiaux de la NASA sur Mars, l’agence spatiale a également inclus le matériau de la combinaison spatiale pour voir comment il résiste à la surface martienne.

Météorite de Mars

Les scientifiques ont inclus une tranche très spéciale de météorite martienne sur le laser géologique de Perseverance – la météorite avait voyagé jusqu’à l’ISS et en est revenue. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Enfin, les scientifiques qui ont construit la SuperCam de Perseverance ont ajouté leur propre tranche de météorite martienne. SuperCam est un laser placé sur le rover pour vaporiser des morceaux de la surface martienne afin d’en déterminer la composition. Le morceau spécifique de scientifiques de météorite ajouté à l’instrument a fait un voyage aller-retour vers la Station spatiale internationale avant de faire du stop sur Perseverance sur Mars.

Tous ces petits bibelots et souvenirs amusants atterriront sur Mars le 18 février.

