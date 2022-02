5 choses controversées qu’Eminem a dites – et pourquoi les gens l’aiment ou le détestent pour ça

Le rappeur Eminem est probablement considéré comme l’un des artistes les plus privés, mais aussi polarisants, de son temps. Au cours de sa carrière de plusieurs décennies, Eminem – dont le vrai nom est Marshall Bruce Mathers III – a fait beaucoup pour contrarier ses fans ou obtenir leur soutien.

Bien qu’il ait gardé la majeure partie de sa vie à l’abri des projecteurs, le rappeur « Lose Yourself » a parfois l’habitude de faire des choses plutôt discutables – et aussi controversées – qui semblent faire la une des journaux, tout en bouleversant simultanément ses fans ou en les faisant l’aimer. encore plus.

Voici 5 choses controversées qu’Eminem a dites – et pourquoi les gens l’aiment ou le détestent pour cela.

1. Il a pris un genou lors de sa performance au Super Bowl.

Lors de son apparition à la mi-temps, Eminem a été vu en train de se mettre à genoux lors de son interprétation de sa chanson à succès de 2002 » Lose Yourself « , selon CNN. Le geste d’agenouillement a été considéré par beaucoup comme un rappel à l’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, qui l’a utilisé comme un acte de protestation contre la brutalité policière et la discrimination raciale.

Kaepernick, qui est un ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco, a été fortement critiqué pour avoir lancé cette forme de protestation pendant l’hymne national lors d’un match de pré-saison 2016, selon Sporting News.

Eminem a une longue histoire de soutien à Kaepernick. En 2017, lors des BET Hip Hop Awards, il a interprété un rap freestyle de 4,5 minutes, appelant l’ancien président Donald Trump et embrassant Kaepernick et son message sur le racisme et la brutalité policière, selon CNN.

Le rappeur né à Détroit a levé le poing et a frappé : « F— ça, c’est pour Colin, lève le poing et garde ça s— serré comme Donald le b—-. »

Cependant, il convient de noter que selon la NFL, son agenouillement était moins une surprise. Ils affirment que la décision de le faire a été prise à l’avance lors des répétitions et qu’ils s’y attendaient.

Quoi qu’il en soit, les fans d’Eminem ont soutenu la décision du rappeur de s’agenouiller, admirant son soutien à Kaepernick et ce que représente la forme de protestation.

2. Il y a eu une fuite audio d’Eminem rappant à propos de Chris Brown et Rihanna.

En novembre 2019, Eminem a fait la une des journaux après la publication d’une fuite audio, qui présentait les paroles de Chris Brown agressant Rihanna en 2009, selon E! Des nouvelles.

Dans l’audio qui a fuité, on peut entendre le rappeur de 49 ans dire : « Je serais du côté de Chris Brown, j’écraserais un bh aussi. »

Un utilisateur de Reddit avait posté la séquence de sept secondes intitulée « (SNIPPET) Eminem – Les choses empirent (Rihanna Diss) ». L’audio divulgué provenait apparemment d’une version inédite d’une chanson qui a fait partie de la chanson de BoB en 2011, intitulée « Things Get Worse ».

Une fois que les gens ont entendu parler de la fuite audio, beaucoup d’entre eux étaient furieux du choix des mots d’Eminem et du sujet des paroles.

« Eminem a grandi – vraiment glorifier les abus pour une putain de chanson après que ma préférée ait prêté sa voix à de nombreuses chansons pour lui, c’est dégoûtant », a écrit un fan de Twitter, selon E! Des nouvelles.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit« qui l’aime de toute façon? »

3. Il a rappé en freestyle qu’il voulait frapper Lana Del Rey au visage.

Le rappeur « The Real Slim Shady » a de nouveau fait la une des journaux après un freestyle dans son clip « Shady Cxvpher », a attiré l’attention des fans en 2014, selon Billboard.

Dans le style libre, Eminem rappe qu’il voulait frapper la chanteuse Lana Del Rey au visage « comme Ray Rice », un ancien joueur de la NFL qui avait été renvoyé de jouer avec les Ravens de Baltimore après que des séquences vidéo l’aient montré en train d’agresser brutalement sa femme, Janay Palmer, dans un ascenseur d’Atlantic City, selon E! En ligne.

Les paroles ont surpris beaucoup de gens, notamment parce que Del Rey, de son vrai nom Elizabeth Woolridge Grant, avait publiquement admis être fan de la musique d’Eminem.

Lors d’une interview avec Pop Crush en 2012, Del Rey a déclaré : « J’adore Eminem », ajoutant qu’il est « le maître des paroles ».

De nombreuses personnes n’ont pas tardé à prendre la défense de Del Rey, dont la chanteuse Azealia Banks, qui avait posté plusieurs messages visant Eminem.

« Mais Eminem sait-il que je vais personnellement le frapper dans la bouche ?! » elle a écrit dans un tweet maintenant supprimé, selon E! Des nouvelles. « Dites-lui de retourner à son parc à roulottes et de manger son dîner de poche chaud au micro-ondes. »

4. Il a sorti un freestyle avec des paroles horribles faisant référence à l’attentat de Manchester en dehors du concert d’Ariana Grande.

En 2018, Eminem a publié un style libre de 11 minutes contenant des paroles sur la drogue, le sexe, le rap et d’autres sujets NSFW.

Au milieu de son couplet, cependant, le rappeur mentionne apparemment l’attentat à la bombe de mai 2017 à Manchester, en Angleterre, qui s’est produit lors d’un concert d’Ariana Grande, selon E! Des nouvelles.

Il rappe : « Écrasé entre une machine à laver le cerveau / Comme un régime islamique, un djihadiste extrême radical / Un kamikaze qui voit / Ariana Grande chante sa dernière chanson de la soirée / Et alors que le public du putain de concert s’en va / Fait exploser le dispositif attaché à sa région abdominale. »

Les paroles ont immédiatement reçu des hordes de contrecoups, dont Figen Murray, un parent dont le fils était mort dans l’attaque, exprimant sa désapprobation sur Twitter.

« Ok, je viens de regarder le clip de 11 minutes », a-t-elle tweeté, selon NBC News. « J’ai l’impression qu’il s’appuie sur la renommée d’Ariana Grande et de Justin Bieber et qu’il dit des choses désagréables sur d’autres célébrités. Pas intelligent. Totalement inutile. Et avant que tous les fans d’Eminem ne se jettent sur moi, je ne suis pas intéressé et je ne m’engagerai pas. »

Le maire de Manchester, Andy Burnham, a également parlé de la chanson, déclarant à la BBC : « C’est inutilement blessant et profondément irrespectueux envers les familles et toutes les personnes concernées. »

Cependant, certains fans ont rapidement pris la défense d’Eminem.

« Pour les personnes en colère contre Eminem faisant référence à l’attentat à la bombe du concert d’Ariana Grande : ce ne sont que des paroles », a déclaré un utilisateur de Twitter. « Il a collecté 2 millions de dollars pour les victimes, ce qui est bien plus que vous. Vous riiez probablement aussi des blagues de la Troisième Guerre mondiale sur le bombardement de l’Iran… au moins soyez cohérent avec ce qui vous offense. »

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré, « Vous devriez écouter Darkness », ajoutant qu’Eminem ne se moque pas des tragédies. « D’une manière sombre comme toujours, il utilise sa plate-forme pour résoudre un problème. »

5. Il a utilisé une insulte homophobe visant Tyler, le créateur.

En 2018, Eminem a été la cible de tirs nourris après avoir utilisé une insulte homophobe pour décrire le rappeur Tyler, le créateur, selon E! Des nouvelles.

Sur sa chanson « Fall », le rappeur a dit : « Tyler ne crée rien », je comprends pourquoi tu t’appelles un (fa—-), b-ch/Ce n’est pas seulement parce que tu manques d’attention/C’est parce que tu vénères les D12 couilles, tu es un sac-religieux / Si tu vas me critiquer / Tu ferais mieux d’être au moins aussi bon ou meilleur.

Eminem a expliqué dans une interview avec Sway Calloway qu’il avait décidé de se défendre après que Tyler eut critiqué sa chanson de 2017 « Walk on Water », sur Twitter, malgré le fait que les deux rappeurs s’étaient mutuellement admiré au fil des ans.

« Quand Tyler a tweeté le truc à propos de ‘Walk on Water’, cette putain de chanson est horrible, je me suis dit : ‘D’accord, je dois dire quelque chose maintenant parce que c’est putain de stupide' », a déclaré le rappeur. Calloway.

En novembre 2017, Tyler avait tweeté : « Cher Dieu, cette chanson est horrible, c’est quoi ce bordel », apparemment en référence au morceau. Cependant, Eminem a exprimé ses regrets pour les paroles et ses représailles contre Tyler, le créateur.

« Je réalise maintenant et j’ai réalisé quand je l’ai dit, mais je n’étais pas comme dans l’état d’esprit – j’étais en colère quand j’ai dit la merde à propos de Tyler. Le fait de comme chaque fois que je voyais ce gamin, toujours aussi cool avec toi. J’adorais son énergie. C’était un mec drôle comme s’il était super charismatique et merdique », a-t-il poursuivi dans l’interview.

« Dans ma quête pour le blesser, j’ai réalisé que je blessais beaucoup d’autres personnes en le disant et, à l’époque. »

Les personnes sous les commentaires de l’interview ont montré du respect pour les excuses d’Eminem et défendent ses actions. Un utilisateur a commenté: « Eminem vient d’un rappeur de combat passé, c’est son instinct de revenir aux gens qui essaient de le diss ou de dire quelque chose sur lui, il n’est pas sensible, il est juste compétitif. »

« Vous savez, compte tenu de la région dans laquelle Em a grandi, de la culture dans laquelle il est entré et des gens qu’il a eus autour de lui tout au long de sa vie, c’est en fait assez important de sa part d’admettre qu’il a eu tort d’utiliser le mot f, parce que dans ce domaine et la culture hip hop, en général, un état d’esprit homophobe est ancré en vous », a commenté un autre utilisateur.

