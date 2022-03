À seulement 8 ans, North West est définitivement en train de devenir une fashionista en herbe, ce qui est en partie dû à sa mère, Kim Kardashian, et à la quantité de vêtements coûteux qu’elle a dans sa garde-robe.

La fille aînée de Kim Kardashian n’hésite pas à entrer dans le placard de sa mère et à essayer tout ce qu’elle voit, y compris des chaussures et des sacs à main.

La fondatrice de « Skims » n’hésite pas à partager des incidents sur les réseaux sociaux impliquant ses vêtements coûteux et North West essayant catégoriquement des choses.

Voici 5 choses chères que North West a empruntées au placard de Kim Kardashian.

1. Le sac de selle en métal Dior de Kim Kardashian, 35 000 €.

La star de « KUTWK » a partagé une photo en août 2019 d’elle, North West et Saint West, lors d’un voyage au Japon, qu’ils ont tous pris alors que Kardashian était encore mariée à Kanye West.

Sur la photo, on peut voir North porter le sac Dior Metal Saddle Bag, qui appartient à sa mère, et qui est un accessoire assez cher, et est l’un des 10 produits, selon Vogue.

Le sac a fait ses débuts pour la première fois lors du défilé de la collection pré-automne de Dior au Japon en 2018, avec la collaboration de l’artiste japonais Hajime Sorayama sur l’accessoire, selon le Robb Report.

2. Les bottes Balenciaga chromées de Kim Kardashian, 1 700 €.

À l’époque où North West avait 3 ans, Kim Kardashian a partagé une photo sur les réseaux sociaux de sa fille allongée sur le sol, les cuissardes chromées Balenciaga éclipsant pratiquement sa petite taille, selon Harper’s Bazaar.

« Je ne pensais pas que ça arriverait si tôt… ma petite fille me vole mes chaussures. Au moins, elle a bon goût », a écrit Kardashian en légende de la photo, avec une série d’emojis rieurs.

3. Les bottes roses en peau de serpent de Kim Kardashian, 775 €.

Malheureusement pour North, Kim Kardashian ne permet pas toujours à sa fille de sortir de la maison avec ses vêtements, en particulier sa paire de bottes Yeezy inédites, selon Daily Mail.

En avril 2019, Kardashian a partagé une série de photos de North portant une tenue parfaitement coordonnée. La fille aînée de West portait une robe rose en peau de serpent à col haut avec des cuissardes du même imprimé et de la même couleur. Cependant, les bottes n’étaient très clairement pas destinées à un enfant, appartenant à sa mère.

En plus des photos, qui montrent North bouleversée lorsqu’elle se rend compte qu’elle ne peut pas porter les chaussures, Kardashian a légendé la photo : « Aoooo Miss North s’est habillée et pensait qu’elle était prête pour la journée jusqu’à ce que j’explique qu’elle ne pouvait pas porter mes bottes . »

4. Les talons de Kim Kardashian, prix inconnu.

Photo: Kim Kardashian/Instagram

Alors qu’elle assistait à la fête d’anniversaire de True Thompson, North West n’a pas pu s’empêcher de voler les talons aiguilles de sa mère, ce qui a été capturé dans une vidéo que Kim Kardashian a partagée sur son histoire Instagram, selon Entertainment Tonight.

Dans la vidéo, Kardashian a souligné les chaussures que North portait, tout en tenant sa plus jeune sœur, Chicago, en disant dans le clip : « Elle ne sortirait pas de la maison sans mes chaussures. »

Bien qu’il soit compréhensible que North veuille porter les chaussures de sa mère, probablement extrêmement chères, Kardashian n’était pas aussi amusée, disant à sa fille : « Mettez les autres chaussures que nous avons apportées, s’il vous plaît ! »

« Comment fais-tu ça en talons ? D’accord, d’accord, posez votre sœur. Non non non, j’ai juste dit… », a déclaré la magnat de la beauté KKW alors que North cédait finalement et plaçait Chicago sur le sol à côté d’elle. « Northie, tu dois mettre les chaussures. »

5. Les talons flamme Prada de Kim Kardashian, 550 €.

Partageant sur les réseaux sociaux en janvier 2019, North West a enfilé les chers talons Prada de Kim Kardashian.

Prada avait réédité une version de ses talons flammes de 2012, selon Who What Wear. Les nouvelles sandales Flame Wedge présentent des découpes de flammes retraçant le bord arrière de la cale avec des couleurs contrastées, les rendant instantanément reconnaissables, et quelque chose qui avait apparemment attiré l’attention de North.

« North dans mon placard », Kardashian a légendé la photo.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.