5 choses auxquelles il faut faire attention lors de l’obtention d’un chiot

Si vous décidez d’adopter un chien, vous êtes loin d’être le seul. Mais avant de franchir cette étape, vous devez vous assurer de certaines choses. Par exemple, vous devez être sûr que vous pouvez vous le permettre financièrement, que votre chien a suffisamment d’espace dans votre maison et votre environnement de vie, et que vous avez suffisamment de temps et d’opportunités pour accepter toutes les conséquences qui accompagnent le fait de prendre soin d’un chien.

Obtenir votre chien – souvent encore un chiot – représente un moment très important. À quoi devez-vous faire attention avec un nouveau chiot ?

Photo : Taylor Sondgeroth/Unsplash

éleveur

La façon la plus logique d’acheter un chiot est de passer par un éleveur de chiens. Cependant, la qualité et la fiabilité des éleveurs varient considérablement. La clé est donc de trouver un éleveur de chiens en qui vous pouvez avoir confiance. Cela augmentera vos chances d’obtenir un chien fort et en bonne santé plusieurs fois. Prenez le temps de trouver un éleveur de qualité, ce que vous pourriez faire en vérifiant les associations de races de vos races de chiens préférées. Associez-vous ensuite à un éleveur qui possède un numéro d’enregistrement et un certificat de compétence.

Âge

Le moment où vous achetez et ramenez un chiot à la maison est également important. Il est généralement considéré comme idéal d’amener un chiot sept à neuf semaines après la naissance. Plus tôt n’est pas recommandé, car pendant les premières semaines, un chiot a encore besoin de la sécurité de sa portée. Un peu plus de neuf semaines après la naissance est possible, mais plus de trois mois n’est pas souhaitable, car la période d’installation avec vous dans votre maison peut devenir considérablement plus longue.

Photo : Sophia Kunkel/Unsplash

Puce et enregistrement

Les chiots doivent être micropucés et enregistrés dans les sept semaines suivant la naissance. Il est fortement recommandé de prendre un chiot s’il peut être démontré que cela s’est produit. Après tout, cela en dit long sur la fiabilité et la qualité de l’éleveur avec lequel vous faites affaire. Les chiens non pucés et non enregistrés sont souvent moins bien traités par des éleveurs malhonnêtes, souvent non officiels.

vaccins

Les chiots doivent recevoir trois vaccins au cours des trois premiers mois de leur vie. Ces vaccinations évitent au chien de contracter des maladies graves. Par conséquent, n’hésitez pas à laisser un éleveur démontrer que le chiot en question a eu les vaccinations nécessaires au moment du transfert.

Transmission

Enfin, le mode de transmission est essentiel. Ici, nous vous recommandons de récupérer vous-même le chiot chez l’éleveur de chiens. Idéalement, vous aurez déjà visité cet élevage au moins une fois. De cette façon, vous pouvez voir par vous-même comment un éleveur traite ses chiens. Avez-vous un bon pressentiment et l’éleveur apparaît-il comme un professionnel ? Alors ça, en plus de tous les points décrits ci-dessus, c’est un gros plus.