5 choses à savoir sur la star de ‘Bridgerton’ Regé-Jean Page avant ses débuts ‘SNL’

Régé-Jean Page vit depuis quelques mois formidables. Après le succès de la populaire série Netflix « Bridgerton », la star de l’émission fait ses débuts « Saturday Night Live » ce soir en tant qu’hôte aux côtés de l’invité musical Bad Bunny.

Vous n’êtes pas familier avec la star de 31 ans « Bridgerton »? Voici cinq choses à savoir sur Page avant l’épisode de samedi de «SNL».

Qui est Regé-Jean Page?

1. Il a grandi au Zimbabwe et au Royaume-Uni

Page est née en 1990 à Harare, la capitale du Zimbabwe, d’une infirmière et d’un prédicateur anglais, a rapporté Square Mile. L’acteur a passé son enfance à Harare, mais son adolescence a été passée dans le nord de Londres. Page a déclaré à InStyle en décembre 2020 qu’il était un «gamin musical, bruyant et rebondissant dans la maison» en grandissant. Il a commencé à jouer le rôle de passe-temps quand il était enfant afin de gagner suffisamment d’argent pour s’acheter une Gameboy. .

Selon WWD, Page est allé à l’école de théâtre comme un enfant et a pu réserver quelques rôles. Il a appelé jouer son « passe-temps préféré qui me payait parfois » avant de se rendre compte que c’était quelque chose qu’il pouvait réellement poursuivre. Il est allé à l’école d’art dramatique et a réservé d’autres rôles avant d’attirer l’attention de Shonda Rhimes.

Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor dans «Bridgerton». Liam Daniel / Netflix

2. « Bridgerton » était son rôle principal

Page dépeint le rôle de Simon Basset, duc de Hastings, un prétendant maussade qui a juré de ne jamais se marier ni avoir d’enfants. « Bridgerton » a été un succès majeur pour Netflix, devenant le la plus grande série originale de la plateforme de streaming après avoir fait ses débuts le 25 décembre. Selon Deadline, la première saison du drame de l’ère Regency a été regardée par 82 millions de foyers dans le monde. L’émission reviendra pour une deuxième saison, donnant aux fans encore plus de temps d’écran de Page en tant que duc de Hastings.

Regé-Jean Page le 29 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. David M. Benett / Dave Benett / pour dun

3. Il y a eu récemment quelques 007 rumeurs

Le mois dernier, il y avait un buzz que Page était un favori potentiel pour le prochain film de James Bond après le départ de Daniel Craig. Malheureusement, l’acteur a annoncé que les rumeurs n’étaient pas vraies et a remis les pendules à l’heure lors d’une apparition dans «The Tonight Show With Jimmy Fallon».

« Je pense qu’Internet pense beaucoup de choses, et c’est l’une des plus agréables, donc je peux être heureux dans la mesure où cela va », a déclaré Page à Fallon. «Mais non, je pense qu’il pourrait y avoir un élément de traduction culturelle à faire ici. Si vous êtes britannique et que vous faites quelque chose de quelque chose de renommé que les gens apprécient, alors les gens commencent à dire le mot B. «

Il a dit que le « mot B » était presque comme un badge de mérite pour les acteurs, ajoutant: « Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus que cela. »

«Je suis très, très heureux d’avoir le badge», a-t-il déclaré. «Je suis heureux d’être en si bonne compagnie de personnes qui ont le badge. Mais c’est un badge.

Regé-Jean Page le 5 décembre 2018 à Westwood, Californie. Morgan Lieberman /

4. Il est aimé par Shonda Rhimes

«Bridgeton» n’est pas la seule fois où Page a travaillé avec le légendaire showrunner. Il a joué dans le drame juridique produit par Rhimes «Pour le peuple» en tant que personnage de Leonard Knox, un avocat américain adjoint. Rhimes a récemment fait l’éloge de Page dans son introduction de l’acteur pour la Time100 Next List, qui est sortie plus tôt cette semaine.

«C’est cet acteur rare, celui qui apporte une intensité, une intelligence et une précision à son travail, donnant une profondeur infinie à n’importe quelle scène», écrit-elle. «Sa disparition dans le personnage crée un monde vibrant dans lequel nous pouvons entrer, ce qui rend impossible d’imaginer un autre acteur jouant le rôle. Rares sont les acteurs qui façonnent leurs moments avec autant de beauté – ou nous volent notre attention si rapidement. «

Elle a poursuivi en ajoutant: «Comme en témoigne sa performance à Bridgerton, Regé est un talent singulier dont les perspectives sont illimitées.

5. Son prochain grand rôle sera dans « Dungeons & Dragons »

Vous en voulez plus de la page? Mis à part la deuxième saison de «Bridgerton», Page a un autre grand projet à venir. L’acteur a été choisi pour la prochaine adaptation cinématographique de « Dungeons & Dragons », qui devrait également incarner Chris Pine, Michelle Rodriguez et Justice Smith, selon The Hollywood Reporter.