5 choses à dire lorsque vous contactez un ami en ce moment

La pandémie a certainement eu un impact sur les amitiés – pour le meilleur et pour le pire.

«Du côté positif, (au début de la pandémie), de nombreuses personnes se sentaient plus à l’aise d’être vulnérables les unes avec les autres, car il y avait un sentiment de« c’est dur pour tout le monde »», Shasta Nelson, spécialiste de l’amitié et auteur de «Friendtimacy», expliqué à TMRW. «Mais pour la grande majorité de nos relations, la plupart d’entre nous ont l’impression d’être séparés.»

Et un an plus tard, il devient encore plus difficile de décrocher le téléphone.

Qu’il s’agisse de fatigue du zoom, de stress écrasant ou simplement de ne pas avoir le temps ou l’énergie de planifier un autre appel, il est normal de ne plus avoir de contact avec des amis. Mais le fait est que la connexion est toujours importante pour votre santé physique et mentale.

Bien que vous n’ayez pas à assister à chaque happy hour Zoom aléatoire avec votre groupe d’amis étendu, vous devez tout de même prendre du temps pour les personnes spéciales de votre vie. «Même si ce n’est pas notre idéal, la vérité est que nous devons identifier les personnes dont nous voulons toujours nous sentir proches et planifier du temps avec eux», a déclaré Nelson.

Ne sais pas quoi dire? Vous trouverez ci-dessous quelques démarreurs de conversation pour rendre votre chat plus facile et plus organique.

1. Commencez simplement avec une courte note et une invitation à discuter.

Vous n’avez pas parlé depuis un moment? Envoyez à votre ami un SMS rapide pour organiser un appel de rattrapage. Westend61 /

Même si vous n’êtes pas connecté avec votre ami depuis longtemps, un simple « Salut! » ira un long chemin.

Nelson suggère d’enregistrer un petit texte similaire à celui-ci: «Tu me manques! Je n’arrête pas de penser à quel point j’ai hâte que cette pandémie soit terminée pour que nous nous revoyions, mais je ne veux pas perdre le contact en attendant ça! Avez-vous une chance de passer un appel de 30 minutes pour rattraper un peu mardi ou mercredi prochain entre xx? »

2. Jouez au jeu Highlight / Lowlight.

Assurez-vous que vous disposez tous les deux de suffisamment de temps pour partager le bien et le mal. Tim Robberts /

Une fois que vous êtes à votre rendez-vous téléphonique, assurez-vous que chacun de vous a l’occasion de parler des hauts et des bas. Nelson suggère de commencer l’appel par: «Je sais que nous n’avons pas beaucoup de temps, mais prenons au moins le temps de partager chacun un point culminant et un point faible depuis la dernière fois que nous avons parlé. J’adorerais entendre tout ce dont vous êtes fier ou excité, et tout ce qui a causé du stress ou de la déception ces derniers temps. Comment est ce son?

Le mettre là-bas au début garantit que vous avez tous les deux l’espace pour partager ce qui vous semble le plus important.

3. Reconsidérez la question « Comment allez-vous? »

Poser des questions peut aider à rendre la conversation plus profonde et plus réelle. recep-bg /

Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la simple question standard de « Comment allez-vous? » peut sembler accablant. C’est pourquoi Nelson suggère de poser une question plus précise comme «Comment se passe ta journée si loin?» ou « Que faisiez-vous lorsque j’ai appelé? »

«Ensuite, faites un suivi avec une validation et une question de suivi», a-t-elle déclaré. «Par exemple, si (votre ami) a dit:« Je ne fais qu’écrire un autre e-mail », nous pourrions le prendre et répondre par:« Ugh ça ne se termine jamais, non? Est-ce que c’est votre partie de votre travail que vous préférez le moins? »Cette stratégie peut l’aider à parler des facteurs de stress qu’elle pourrait ressentir.

en relation

4. Mettez en miroir leurs émotions et posez des questions.

«Peut-être encore plus important que la question que nous posons est que nous répondons avec validation à leur partage», a déclaré Nelson. Vous n’avez pas besoin d’encourager les gens ou de résoudre leurs problèmes avec des conseils. «Ils se sentiront mieux si nous leur communiquons simplement que où qu’ils soient et que ce qu’ils ressentent est compréhensible et que nous les acceptons», dit-elle.

Vous pouvez valider leurs sentiments en écoutant les émotions qu’ils communiquent et en les reflétant. Par exemple, «Ugh. Ce serait _________ (c’est-à-dire décevant, frustrant, effrayant)! »

«Ensuite, posez plus de questions sur la manière dont ils réagissent à cette situation, par exemple:« Comment vous sentez-vous depuis lors? Ou: «Que dit votre intuition sur la façon de répondre à cela?», A déclaré Nelson.

5. Permettez-vous d’être vulnérable.

Parler de vos sentiments honnêtes pourrait vous aider à vous sentir mieux tous les deux. Westend61 /

Si vous voulez que la conversation soit réelle et que vous découvriez comment votre ami va * vraiment *, vous devez également être honnête et vulnérable. Vous pouvez même commencer la conversation avec une invitation à «y aller», a déclaré Nelson.

Elle suggère de dire quelque chose comme: «Je dois être honnête avec vous, je me sens un peu grincheux aujourd’hui. Que nous dites-vous à la fois à tour de rôle et en évacuant pendant un certain temps ce qui nous semble le plus difficile dans nos vies en ce moment? Tous les sentiments gémissants et mesquins sont permis – pas de jugement ici!

Tout ce qui vous empêche de décrocher le téléphone, rappelez-vous simplement que l’appel n’est pas seulement un moyen pour vous et votre ami de vous ouvrir et de vous sentir soutenu, il peut aussi être un antidote au péage que la distance sociale a pris pour beaucoup d’entre nous. . «Pour le dire franchement», a déclaré Nelson, «nous ne nous sentirons tout simplement pas connectés si nous ne nous connectons pas.»