5 chansons qui reflètent les îles Falkland

Le 2 avril 1982 a marqué à jamais l’histoire de l’Argentine. Le pays, qui était encore en plein développement et n’avait pas les mêmes approvisionnements que l’Angleterre, a commencé une guerre en les îles Falkland afin de retrouver sa souveraineté légitime.

L’opération Rosario était le nom donné au plan avec lequel les forces militaires argentines ont débarqué les îles Falkland. Le drapeau national a flotté jusqu’au 14 juin 1982 sur le territoire situé dans la mer d’Argentine, date à laquelle il a été récupéré par l’Empire britannique.

L’issue de la guerre a eu un grand impact sur la société argentine puisque 650 soldats ont perdu la vie dans cette bataille et 323 sur le croiseur General Belgrano. À tel point que de nombreux artistes emblématiques du pays reflétaient la douleur de tout le monde dans des chansons.

5 chansons qui reflètent la guerre:

1. Je demande seulement à Dieu – Mercedes Sosa







2. Mémoire – León Gieco







3. Ne bombardez pas Buenos Aires – Charly García







4. L’île de la bonne mémoire – Alejandro Lerner







5. Reine mère – Raúl Porchetto







Tous les artistes qui sont entrés dans l’histoire avec leur réflexion sur la guerre ont subi une sorte de censure pendant la dictature militaire que traversait l’Argentine. Par exemple, Mercedes Sosa, a été exilée sous la menace et a dû rester loin de son pays d’origine.

Sans aucun doute, le 2 avril est l’un des jours les plus importants de l’histoire de l’Argentine. Et pas précisément pour commémorer quelque chose, mais pour réfléchir, respecter et se souvenir afin que, dans les prochaines générations, cela ne se produise plus.